Gyász

Szobrot avatnak Cipő tiszteletére

Halhatatlan zenész. A pátosszal teli mondat megszámlálhatatlan művészre igaz. Közöttük van Bódi László Cipő, a Republic egykori frontembere, aki negyvenhét esztendősen hunyt el, és ma lenne ötvenhat éves. 2021.05.03 08:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Republic egykori frontembere 47 évesen halt meg.



A zenész testvére a Blikknek nyilatkozott, és elmondta, hogy a gyász még mindig elviselhetetlen. Megtudták, hogy Bódi Lászlónak szobrot állítanak.



"Mint köztudott, Laci Ungváron született Kárpátalján. Emlékét nemcsak itthon, de ott is megőrizték. Nemrég hallottuk, hogy a születésnap tiszteletére az Ung folyó partján ott Kárpátalján szobrot avatnak. Olyan szobrot, amely a testvéremet mintázza, azzal a sajátos sapkával a fején, bakanccsal a lábán. Csodálatos gesztus, bár tőlünk senki nem kért engedélyt, és nem is hívtak meg bennünket az eseményre, de a gesztust így is értékeljük" - mesélte.