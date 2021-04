Fejlesztés

Zöld innovatív kisokos - Közös természeti értékeink

Palást Község és a Mária Út Közhasznú Egyesület együttműködése az első közös projektjük után nem ért véget, sőt egy egészen új területre terjedt ki. Méghozzá nem akármibe, mobilapplikáció fejlesztésébe kezdtek!

A hívószó egyszerű volt: Játszva tanulni!



Mivel ma már a legtöbb családban a fiatalabb korosztálynak is van valamilyen okoseszköze, legyen az akár a telefon vagy tablet, a fiatalokat megcélzó fejlesztéssel a játszva tanulás lehetőségét szeretnék implementálni a partnerek, de érdekes és hasznos információkat találhatnak majd az idősebb korosztály képviselői, valamint a túrázni, kirándulni vágyók is.



Az így megvalósítandó fejlesztéssel egy webes és mobil applikációs (IOS) felhasználói felület/alkalmazás fog megszületni, amely adott térségen belül, célzott kérdéseket tesz fel a felhasználónak, játékos formában mutatja be a természeti értékeket, mindezt úgy, hogy a kicsik és nagyok is tanulhatnak belőle.



Ezt egy nagyon fontos tevékenység, a természeti értékeket felmérése és ezen értékeket őrzők felkeresése előzi meg, hiszen a készülő játék kérdései az ő segítségükkel készülhetnek el.



Az applikáció fejlesztésével sok járulékos eredmény várható, hiszen felmérésre és rögzítésre kerülnek az egy adott útvonalon található értékek, a komoly informatikai fejlesztés eredményeként az új telefonos játék széleskörű ismertetése a cél, valamint az, hogy a megvalósítandó fejlesztés révén új nemzetközi kapcsolatok, együttműködések jöjjenek létre, melyek a jövőben bővülhetnek és fejlődhetnek, valamint a közös fejlesztésen keresztül tovább erősödik a két partnerország együttműködése.

Az megvalósuló fejlesztés határon átnyúló együttműködéssel valósul meg az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program, Zöld innovatív kisokos - Közös természeti értékeink című, SKHU/WETA/1901/4.1/229 azonosítószámú projektjének keretében, melynek célja, hogya felmért útvonalon csatlakozni vágyó partnerek bevonásával egy közös fejlesztésen keresztül tovább erősítse a két partnerország együttműködését.



További részleteiért látogassanak el erre a honlapra >>>



Szponzorált tartalom, amely nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.



www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu