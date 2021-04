Kultúra

Martin Scorsese lesz a producere a Fascinating Rhythm című Gershwin-musicalnek

Martin Scorsese és Irwin Winkler lesz a producere a New Yorkban játszódó, George Gershwin zenéje által ihletett Fascinating Rhythm című musicalfilmnek - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



A filmet az ír John Carney rendezi, akitől korábban a Sing Street vagy az Egyszer című nagy sikerű musicalfilmeket láthatták a nézők.



A Fascinating Rhythm egy fiatal nő mágikus utazása a múlt és a jelen New Yorkjában. A történetet George Gershwin (1898-937) muzsikája ihlette.



Gershwin olyan dallamokkal vált világhírűvé, mint a Summertime és az I Got Rhythm. Legismertebb kompozíciói közé tartozik A kék rapszódia és az Egy amerikai Párizsban, valamint a Porgy és Bess című opera. A zeneszerző 1937-ben, 38 éves korában agydaganatban halt meg.