A magyarországi indiánozás nyomába ered a PIM online tárlatvezetése

A indiánozás, azaz az indián - vagy annak vélt - hagyományok őrzésének és megélésének sokrétű magyarországi történetébe vezet be a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Rézbőrű volt az alkony című, nemrég megnyílt kiállítása, amelyet immár Wirth Imre kurátor online tárlatvezetésén keresztül is megismerhet a közönség.



A PIM legújabb tárlata a járványhelyzet miatt zárt ajtók mögött, tavaszra készült el. Wirth Imre online tárlatvezetése a múzeum YouTube-csatornáján tekinthető meg - közölte a PIM az MTI-vel.



Mint a kiállítás rendezői emlékeztetnek, az indián mint metafora, életalakító tényező, gyerekkori emlék nemzedékek sorát kötötte össze Magyarországon, míg azonban korábban generációk nőttek fel indián regényeket olvasva, ez a nyelvben megőrzött hagyomány mára szinte teljesen elenyészett.



A közlemény szerint a kiállítás abban a pillanatban szeretne nyomot hagyni, amikor "még minden megvan". Élnek, akik Borvendég Deszkáss Sándor (Fehér Szarvas) múlt század negyvenes éveiben megjelent indiánkönyvei nyomán a cserkészet és az indiánozás vonzó világától sohasem szakadtak el, nem merültek feledésbe Baktay Ervin dunakanyari indián-cowboy táborai, és mai napig élő hagyomány a Cseh Tamás és barátai által 1961-ben életre keltett bakonyi indiánozás, de számosan magányosan vagy épp a magyar hagyományőrzéssel összefüggésben ápolják az indiánkultuszt - áll a közleményben.



A tárlatban a Mihalkov György kiállításrendezővel megálmodott látványt installációk, tárgyi emlékek, eddig nem látott filmfelvételek és fényképek, személyes visszaemlékezések, különleges kiadások egészítik ki, továbbá kortárs szerzők is kapcsolódtak a tematikához.



A PIM újranyitását követően a kiállítás egészen december végéig várja majd a személyes látogatókat, Az utolsó indiánkönyv címen pedig hamarosan egy kapcsolódó, 79 kortárs magyar szerző szövegét közlő irodalmi antológia is megjelenik - közölte a múzeum.