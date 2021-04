Katasztrófa

A Titanic katasztrófájának kínai túlélőiről készült dokumentumfilm

Hat kínai túlélője is volt a Titanic 1912-ben bekövetkezett katasztrófájának. A túlélők további hányattatott sorsát derítette fel egy új dokumentumfilm.

A Titanicon nyolc kínai utas volt, közülük hatan élték túl a katasztrófát. Viszontagságaik azonban nem értek véget a jeges óceánból való kimentésükkel, ugyanis 24 órával New Yorkba érkezésük után a szigorú bevándorlási szabályok miatt kiutasították őket Amerikából. Mindeddig semmit sem lehetett tudni későbbi sorsukról, de a Kínában most debütált dokumentumfilm alkotói utánajártak, hogy mi lett velük - számolt be róla pénteken a BBC News.



A The Six (A hatok) című dokumentumfilm rendezője Arthur Jones. A hat kínai túlélő: Li Ping, Fang Lang, Ling Hi, Csang Csep, Ah Lam és Csung Fu tengerészek voltak, akik a karibi térségbe tartottak, ahol munkát akartak vállani. Nevük szerepelt a Titanic utaslistáján, valamint a luxusgőzös elsüllyedéséről beszámoló újságok is említették őket.



A katasztrófa utáni napokban a The Brooklyn Daily Eagle cikke például olyan "teremtményekként" írt a kínai túlélőkről, mint akik "a veszély első jelére" beugrottak a mentőcsónakokba és az ülések alá bújtak. A dokumentumfilm készítői azonban bebizonyították, hogy ez az állítás nem volt igaz. Megépítették a Titanic mentőcsónakjának másolatát, és kiderült, hogy a kínaiak nem tudtak volna észrevétlenül elbújni az ülések alatt.



Más korabeli lapok azzal vádolták a kínai túlélőket, hogy női ruhába öltöztek, hogy előbb jussanak fel a mentőcsónakokra. Tim Maltin, a Titanic történetével foglalkozó tudós szerint azonban semmi bizonyíték nem utal arra, hogy a kínai túlélők valahova elrejtőztek volna vagy nőnek adták volna ki magukat.



Maltin szerint a kínaiak éppenséggel megpróbáltak segíteni másokon. Fang Lang, aki egy ajtóba kapaszkodva tartotta fenn magát a vízen, amíg be nem emelték egy mentőcsónakba, később segített az embereknek feljutni a mentőhajó fedélzetére.



A hat kínai túlélőt New Yorkból Kubába küldték, onnan hamarosan Angliába hajóztak, mivel az első világháború miatt sok angol tengerészt besoroztak és így kevés tengerész maradt.



Csang Csep a katasztrófa után többé nem jött rendbe, egyre rosszabbul lett, és 1914-ben tüdőgyulladás következtében elhunyt. Jelöletlen sírba temették el Londonban. A többiek együtt dolgoztak Angliában 1920-ig, amíg a háború utáni recesszió és a feléledt bevándorló-ellenesség el nem lehetetlenítették helyzetüket. Néhányan közben már családot alapítottak, brit feleséget választottak és gyermekeik is születtek, de a közhangulat miatt szeretteiket hátrahagyva el kellett hagyniuk az országot.



Ah Lamot Hongkongba deportálták, Ling Hi pedig Indiában kötött ki. Li Ping Kanadába emigrált, Fang Lang pedig, miután évekig hajózott Nagy-Britannia és Hongkong között, végül megkapta az amerikai állampolgárságot.



Fang 90 éves korában, 1985-ben hunyt el. Fia csak húsz évvel halála után, egy rokontól tudta meg, hogy apja túlélte a Titanic hajótörését.