Sandra Bullock és Brad Pitt is szerepel a Bullet Train című akciófilmben

Sandra Bullock és Brad Pitt is játszik a Bullet Train című akciófilmben, amit David Leitch rendez - írta a Deadline.com hollywoodi hírportál.



A két Oscar-díjas színész, Bullock és Pitt először szerepel együtt a filmvásznon. A Sony stúdió filmjében Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka és Andrew Koji is szerepel.



A forgatókönyvet Zak Olkewicz írta, de Leitch is dolgozott rajta. A rendezőtől korábban a Halálos iramban: Hobbs és Shaw vagy a Deadpool 2. című produkciókat láthatták a mozinézők.



A Bullet Train egy japán regényből, Iszaka Kotaro Maria Beetle című könyve nyomán készül. A történet az imdb.com mozis adatbázis szerint öt bérgyilkosról szól, akik egy nagy sebességű vonaton utaznak. Producerei között van Kelly McCormick és Antoine Fuqua is.



Bullock legutóbb a Netflix Madarak a dobozban című nagy sikerű thrillerjének főszerepét alakította, legközelebb pedig a streamingszolgáltató egyenlőre még cím nélküli drámájában látható, amit a számos filmfesztiválon díjazott, Kontroll nélkül című filmet jegyző Nora Fingscheidt rendez.



Brad Pitt utolsó mozis premierje az Ad Astra - Út a csillagokba című sci-fi volt 2019-ben.