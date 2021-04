Törőcsik Mari halála

'A legnagyobbak egyike hagyott itt bennünket' - Karácsony Gergely is búcsúzik Törőcsik Maritól

"Bár a művészetekben talán értelmetlen a rangsor, mégis kétség nem férhet hozzá, a legnagyobbak egyike hagyott itt bennünket" - írta a péntek hajnalban elhunyt Törőcsik Marira emlékezve Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.



"Törőcsik Mari színészkirálynő volt, a Nemzet Színésze, így nagybetűkkel. Mindent tudott, amit színész tudhat és még annál is többet, de ami a legfontosabb, mindenkit meg tudott szólítani, mindenkire hatással volt" - fogalmazott a főpolgármester.



Mint írta, szerencse, hogy gazdag és tartalmas életében hazája (állami díjai és kitüntetései mellett 2005 óta Budapest díszpolgára is volt) és a szakma számtalan elismerése mellett közönsége szeretetéből is bőven jutott neki.



"Törékeny alakja, ércesen is selymes hangja, hatalmas tehetsége emlékeinkben él tovább. Isten nyugosztalja Törőcsik Marit!" - olvasható a bejegyzésben.