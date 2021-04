Koronavírus-járvány

Koronavírus-témájú kép lett az év fotója a World Press Photo sajtófotóversenyen

A szeretetet és együttérzést szimbolizáló képen egy brazil idősotthonban a hónapokig tartó izolálás után először ölel meg egy nővér egy 85 éves asszonyt. 2021.04.16 07:22 MTI

A dán Mads Nissen koronavírus-témájú fotója nyerte el a World Press Photo nemzetközi sajtófotóversenyen az év fotója díjat. A szeretetet és együttérzést szimbolizáló képen egy brazil idősotthonban a hónapokig tartó izolálás után először ölel meg egy nővér egy 85 éves asszonyt.



Nissen fotója augusztus 5-én készült a Sao Pauló-i Viva Bem idősotthonban. A fotós azt a pillanatot kapta el, amikor a maszkot viselő, szürke ruhás ápolónő egy áttetsző műanyag függöny, az úgynevezett "ölelőfüggöny" védelmében megöleli az őszhajú Rosa Luiza Lunardit, és a műanyag sárga szegélye mint egy pillangó szárnya veszi körül őket.



"Ez az ikonikus, koronavírus-járványra utaló kép életünk rendkívüli pillanatára emlékeztet. Látom benne a kiszolgáltatottságot, a szeretetet, a veszteséget és a különválást, a pusztulást, de ami fontos, a túlélést is - mindezt egy képen. Ha az ember elég sokáig nézi, szárnyakat is látunk: a repülés és a remény szimbólumát" - fogalmazott Kevin WY Lee, a zsűri tagja.



A Panos Pictures ügynökség és a Politiken című dán napilap számára készült fotó első díjat nyert a tekintélyes sajtófotóversenyen az általános hír kategóriában is. "A fotó fő üzenete az empátia. A szeretet és együttérzés" - fogalmazott Nissen.



A verseny második helyezettje szintén egy olyan fotó lett, amely a pandémiát ábrázolta. Joshua Irwandi indonéz fotós április 18-án készítette a képet, amely a Covid-19 egy halálos áldozatának ágyon fekvő, műanyagba tekert testét mutatja.



A járvány a sajtófotóverseny környezet kategóriáját is elérte. Ebben a mezőnyben ugyanis Ralph Pace amerikai fotós képe nyert, amelyen egy kíváncsi kaliforniai oroszlánfóka úszik egy szájmaszk felé, amely a montereyi Breakwater búvárparadicsomban lebeg a vízben.



Az év fotóriportjának az olasz Antonio Faccilongo Habibi című sorozatát választotta a zsűri. A fotók izraeli börtönökben élő palesztin fogvatartottakat ábrázolnak, akik kicsempészik a spermájukat, hogy mesterséges megtermékenyítéssel alapíthassanak családot.



A World Press Photo zsűrije 4315 fotós 74 470 fényképéből választotta ki a nyolc kategória győzteseit.