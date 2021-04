Kultúra

Oscar-díj - Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Brad Pitt és Laura Dern is a díjátadók között lesz

A hagyományokhoz híven a színészi kategóriák tavalyi győztesei, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt és Laura Dern, valamint Bong Dzsun Ho, Halle Berry és Harrison Ford is díjátadóként működik közre a 93. Oscar-gálán, amelyet kevesebb mint két hét múlva rendeznek meg Los Angelesben.



A ceremónia producerei, Jesse Collins, Stacey Sher és Steven Soderbergh hétfőn jelentették be annak a 15 sztárnak a nevét, akik díjátadóként csatlakoznak a rendhagyó műsorhoz - írja a Deadline című filmes portál.



Az átadók között szerepel még Angela Bassett, Don Cheadle, Bryan Cranston, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Reese Witherspoon és Zendaya.



A producerek korábbi ígérete szerint az egész közvetítés olyan lesz, mintha egy valódi filmet nézne a közönség. "Tartva magunkat a moziszerű díjátadó megközelítéshez, igazi sztárparádét állítottunk össze" - jegyezte meg a trió.



A 93. Oscar-gálát április 25-én rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban és az Union Pályaudvaron. Az érintett alkotók Londonból, Párizsból és valószínűleg más európai városokból is bekapcsolódhatnak majd. A gálát, amelynek további résztvevőit később jelentik be, az ABC csatorna fogja közvetíteni.