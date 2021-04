Programajánló

Megrendezik a balatonszemesi Bujtor István Filmfesztivált, nevezni május 15-ig lehet

Augusztus 19-től 22-ig rendezik meg a Bujtor István Filmfesztivált Balatonszemesen, az alkotók, műhelyek, stúdiók nevezését május 15-ig várják a filmes versenyprogramba - közölte a főszervező Latinovits Emlékmű Alapítvány hétfőn az MTI-vel.



A közleményben az alapítvány kuratóriumi elnökét, Lutter Imre fesztiváligazgatót idézve azt írták: a seregszemlére már az elmúlt években is több száz filmes produkciót neveztek, és hagyományosan sok ezer vendég kíváncsi a programokra.



Ismertetésük szerint hagyományos Ötvös Csöpi filmek vetítése, a sok zenei, gasztro- és családi program mellett a fő vonulatot a versenyfilmek vetítése és az ahhoz kapcsolódó pódiumbeszélgetések, közönségtalálkozók jelentik majd. A Bujtor István-díj mellett milliós díjazás várja a filmes alkotókat, produkciós cégeket, filmgyártókat.



A versenyprogramba egyéni alkotók és stábok, műhelyek egyaránt nevezhetik alkotásaikat több kategóriában. Nevezni 2020. január 1. után elkészült, vagy korábbi, de még be nem mutatott fikciós rövid és egész estés játékfilmekkel, dokumentum- és ismeretterjesztő filmekkel, animációs alkotásokkal és versfilmekkel lehet.



A szervezők - Bujtor István szellemiségét szem előtt tartva - olyan filmeket várnak, amelyek a humor eszközével, formájával élnek, vagy drámai cselekményt, fordulatot tartalmaznak, valamilyen rejtély, bűnügy, titok körüli cselekményt dolgoznak fel, de költészeti alkotásokat, verset, balladát, költői életművet feldolgozó alkotás is nevezhető.



A fesztivál fővédnöke Bujtor Judit, Bujtor István özvegye, igazgatója Lutter Imre Radnóti- és Bánffy-díjas előadóművész, producer.



Az egyes műfaji kategóriák legjobbjai egymillió forintos összdíjazásban részesülnek, és a kategóriagyőztesek hazavihetik a Bujtor István-díjat.



Nevezési feltételek és a jelentkezési lap a www.bujtorfilmfesztival.hu oldalon található.



A járványhelyzetre tekintettel a szervezők jelezték, hogy ha a körülmények indokolják, a seregszemlét kísérőprogramok nélkül, online térben rendezik meg.



"Azonban az elsődleges cél a valós, vörös szőnyeges közönségtalálkozó megvalósítása nyár végi fesztiválhangulatban"- írták.