Húsvét

Gyerekek és fiatalok vitték a keresztet az üres Szent Péter téren nagypéntek este

Az idei a második egymást követő év, amikor a nagypénteki keresztutat Ferenc pápa nem a Colosseumnál vezette, ahogyan ez 1965 óta hagyomány. 2021.04.03 07:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vatikáni Szent Péter tér közepén található obeliszktől indult az idei a nagypénteki keresztút, amelynek állomásain gyerekek és fiatalok vitték a keresztet.



Az idei a második egymást követő év, amikor a nagypénteki keresztutat Ferenc pápa nem a Colosseumnál vezette, ahogyan ez 1965 óta hagyomány.



A krisztusi passió stációi a Szent Péter téren követték egymást. A keresztút megkerülte a tér közepén emelkedő obeliszket, majd áthaladt a téren a bazilika irányába. A téren elhelyezett mécsesekből kiraktak egy nagy keresztet.



A tizennegyedik állomás a Szent Péter-bazilikához vezető lépcsősor tetején volt, ahol Ferenc pápa várta a keresztet. A bazilika előtt több mint kétszáz bíboros, püspök, pap és világi ült egymástól biztonsági távolságra, és közöttük voltak a keresztút résztvevőinek kísérői is.



Ferenc pápa - az egyház történetében először - gyerekekre és fiatalokra bízta az állomásokat kísérő meditációk szövegének megírását. A gyerekek az umbriai Foligno város cserkészcsapatának és egy római plébániának a tagjai. Ők vitték a keresztet a stációknál is, néhányan közülük cserkészruhában voltak. Gyerekek olvasták fel a meditációk szövegét a Szent Péter-bazilika bejáratánál, az őket fogadó pápa mellett állva. A kísérő szövegek egy részét az egyházfő mondta fel.



A gyerekek saját problémáikról, félelmeikről és reményeikről írtak. Megemlékeztek az éhező és az oktatásból kizárt kortársaikról, valamint azokról a gyerekekről, akiket kizsákmányolnak vagy katonaként harcolni kényszerítenek.



A kilencedik stáción elmondott szöveg a világjárvány miatt bezárt iskolákról, a zárlat miatti magányról, a barátoktól való elszakításról szólt. A tizenharmadik állomás meditációja a szkafanderhez hasonlítható védőruhában érkező mentősökről esett szó, és az elvesztett nagyszülőkről. A gyerekek szerint egyedül Jézus érti meg és segíti őket igazán, mivel sohasem hagyja el őket, akkor sem, amikor nagyon félnek.



A keresztút végén Ferenc pápa megáldotta a gyerekeket. A kisebbek közül többen odaszaladtak a pápához, hogy átöleljék, és ő elbeszélgetett velük.



Péntek éjféltől a Vatikán, egész Olaszországgal együtt, ismét teljes zárlat alá kerül egészen keddig, de a korlátozások nagy része április végéig fennmarad.



Szombat este Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában vezeti a vigíliát, vasárnap a Vatikán interneten közvetíti az ünnepi misét, majd délben azt egyházfő üzenetét és az Urbi et Orbi áldást.



Ferenc pápa pénteken ellátogatott a vatikáni audencia-terembe, ahol nyolcszáz rászorulót és hajléktalant oltottak be a Vatikán által beszerzett vakcinával.