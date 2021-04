Kult

"Köszönöm, hogy imádkoztak értem!" - megszólalt Törőcsik Mari

Jobban van Törőcsik Mari, akit közel egy hónapja kezelnek tüdőgyulladással a kórházban. 2021.04.01

Jobban van Törőcsik Mari, akit közel egy hónapja kezelnek tüdőgyulladással a kórházban. A háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész maga közölte a jó hírt: felhívta a Blikk egy munkatársát, és beszámolt hogylétéről, üzent az olvasóknak.



"Köszönöm, hogy imádkoztak értem! Sokat jelent az emberek szeretete, tudom, hogy rengetegen szeretnék - és hisznek is abban -, hogy felgyógyuljak. Szerencsére már jobban vagyok, bár még nem engedtek haza a kórházból, de javulnak az eredményeim. Remélhetőleg az ünnepek után már újra otthon lehetek" - mondta a lapnak Törőcsik Mari. Volt férje és legjobb barátja, Bodrogi Gyula is örült, hogy hosszas kihagyás után beszélhetett a színésznővel, a lap őt is megszólaltatta.



"Már korábban is mondták, hogy jobban van, de nem tudtunk telefonon beszélni. Ezért gondoltam azt, ha igazán jól lesz, akkor maga mondja majd el. Nagyon örültem, hogy hallottam a hangját, el is érzékenyültem, megkönnyeztem. Jó volt beszélni vele, remélem, hamarosan kiengedik és akkor meglátogathatom" - mondta Bodrogi Gyula, aki arra is reagált, hogy nem régiben a színésznő halálhírét keltették a közösségi oldalon. Bodrogi Gyula erre úgy reagált: máig érthetetlen, hogy ilyen hülyeség kinek jutott eszébe ilyen, de akinek halálhírét terjesztik, az sokáig él, és Mari be is bizonyítja ezt.