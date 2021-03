Kultúra

A Broadwayra tart a Trónok harca

Színpadi művet ír a Trónok harca regényfolyamából George R.R. Martin, a látványos előadást a New York-i Broadwayn, a londoni West Enden és Ausztráliában fogják bemutatni - tudta meg a The Hollywood Reporter.



A színmű producerei Simon Painter and Tim Lawson lesznek együttműködve a Kilburn Live céggel. A történet feldolgozásán Martin együtt dolgozik Duncan MacMillan színműíróval és Dominic Cooke színházigazgatóval.



A stáb célja, hogy 2023-ban bemutassák az első előadást.



A produkciónak van egy különleges eleme, amely hatalmas vonzerőt jelenthet a rajongók számára: bár a regényből készült tévésorozat 2019. évi vége óta több előzménysorozaton is dolgoznak már, ez lesz az első alkalom, hogy a Trónok harca kedvenc karakterei közül jó néhányan visszatérnek. A darab Westeros történetének egy sarkalatos időszakában játszódik, a 10 napig tartó harrenhali nagy lovagi játékon, amely 16 évvel a Trónok harca cselekményei előtt zajlott - olvasható a szórakoztatóipari szaklap honlapján.