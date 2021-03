Kultúra

Oscar-díj - Számos jelöltnek fejfájást okoz, hogy nem jelentkezhet be online a gálán

"Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos" gálát tervezett Steven Soderbergh és két producertársa, Stacey Sher és Jesse Collins a 93. Oscar-díjátadóra, amelyről kizárták az online bejelentkezés lehetőségét. A pandémia miatt már elfogadottá vált zoomos részvétel elvetése azonban számos Oscar-jelöltnek okoz fejfájást, mivel költséges és nehéz megszervezni személyes megjelenésüket.



A Variety és a Deadline hollywoodi hírportálok szerdai beszámolói szerint néhány stúdió vezetői és publicistái a logisztikával, a költségekkel és a karanténnal kapcsolatos problémákra panaszkodtak a filmakadémiának, melyek a ceremónián való zoomos részvétel kizárása miatt merültek fel.



A filmakadémia egyelőre nem reagált a megkeresésekre.



A 93. Oscar-gálát április 25-én rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban és Union Pályaudvaron.



A műsor producerei a jelölések március 15-i bejelentése után hozták nyilvánosságra, hogy a gálán nem lesz lehetőség zoomos bejelentkezésre, és arra bátorították a jelölteket, hogy személyesen vegyenek részt a ceremónián.



A jelöltek közül azonban sokan tartózkodnak az Egyesült Államokon kívül, a legjobb film kategóriában is díjesélyes Ígéretes fiatal nő című alkotás kilenc jelöltje, köztük a rendező Emerald Fennell és a főszereplő Carey Mulligan is Nagy-Britanniában él, ahol a jövő héttől május közepéig megtiltották a nem létfontosságú külföldi utazásokat.



A legjobb nemzetközi film kategóriában jelölt produkciók képviselőinek Dániából, Hongkongból, Romániából, Tunéziából és Boszniából szintén nehézségekbe ütközik az utazása. A mintegy 200 Oscar-jelölt közül másoknak is gondot jelent, hogy egy utazás miatt vállalniuk kellene a karantént.



A Kaliforniába érkezőknek eleve tíz napra karanténba kell vonulniuk. A külföldről Amerikába érkezőknek pedig szintén különböző karanténszabályoknak kell megfelelniük.



A Variety értesülése szerint az ebben a tárgyban a hétre tervezett megbeszélést a filmstúdiók és az filmakadémia között lefújták.



Az elmúlt hónapokban több olyan díjátadó gálát rendeztek, amelyek a korlátozott számú személyes részvételt a virtuális műsorral ötvözték. Ezek tévés közvetítésének azonban nagyon alacsony volt a nézettsége: a Golden Globe- és a Grammy-díjátadót évtizedek óta nem nézték olyan kevesen, mint idén.



Soderbergh, Sher és Collins a filmakadémia tagjainak és az Oscar-jelölteknek küldött levelében leszögezte, hogy képesek biztonságosan megrendezni személyes részvétellel a ceremóniát. Biztosították a résztvevőket arról, hogy az eseményt úgy kezelik, mint egy forgatási helyszínt, a résztvevőket gyorsteszttel szűrik.



Mint írták, élvezhető műsort akarnak nyújtani a nézők millióinak és a személyesen megjelenő közönségnek, ezért a zoomos részvételt nem tekintik opciónak.

A meghívottak nyugalmának biztosítására találták ki, hogy az Oscar-gála előtti másfél órában a Los Angeles-i Union Pályaudvar udvarán teremtik meg a biztonságos körülményeit az Oscar-jelöltek és vendégeik találkozásának és gyülekezésének.



A show producerei hangsúlyozták, hogy a filmalkotók történetei fontosak és a történeteket megfilmesítő művészek is számítanak. Éppen ezért minden Oscar-jelöltnek egyenlő lehetőséget akarnak nyújtani a bemutatkozásra.



A műsorról annyit árultak el, hogy bensőséges, személyes eseményt szerveznek a Union Pályaudvaron, de a közben a műsor egyes részei élőben jelentkeznek a Dolby Színházból.



A díjazottakat arra kérték, hogy ne papírról olvassák fel beszédjüket, hanem tegyék azt is személyessé, hogy a tévénézők ne hőköljenek vissza a felsorolásoktól.