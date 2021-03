Kultúra

Megnyílt a világ első Super Mario-témájú élményparkja - videó

Megnyílt a világ első Super Mario-témájú élményparkja Oszakában csütörtökön.



A létesítmény a Universal Studios Japan (USJ) már régebb óta létező Super Nintendo World parkjának része. Az új attrakció "tökéletesen leképezi a kultikussá vált játék világát" - mondta el Jamamoto Ajumu, a park szóvivője.



Az élménypark épületei és tereptárgyai mind a Nintendo videojáték látványvilágát idézik és mindenütt a játékból ismert zene szól. A látogatók különleges karkötőt is kapnak, amellyel virtuális pénzérméket gyűjthetnek a játékból ismert építőkövek felütésével.



Több mint 60 milliárd jenbe (170 milliárd forint) került a park megépítése. Eredetileg 2020-ban nyitották volna meg, hogy a tokiói olimpiai játékok körüli időszakban fogadhassa a látogatókat, ám mind az olimpia, mind a megnyitó elmaradt tavaly a koronavírus-járvány miatt.



A megnyitón részt vett Mijamoto Sigeru, a Super Mario-videojátékok megalkotója is. A látogatók számát egyelőre korlátok közé szorítják a pandémia miatt.



Az első Super Mario Bros játékot 1985-ben mutatták be. Mario, a vízvezeték-szerelő különböző akadályokon átugrálva és érméket gyűjtve igyekszik megmenteni Peach hercegnőt a gonosz teknősöktől.



Super Mario kalandjai időközben számos verzióban megjelentek már, például futball- és golfjáték formájában is.



A tervek szerint hasonló élményparkok épülnek majd az orlandói és a hollywoodi Universal Studios-parkban is.