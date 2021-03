Még a széltől is óvták azidős művésznőt

Újra kórházba vitték Törőcsik Marit

Törőcsik Mari sokat volt kórházban az utóbbi években, otthonában pedig egész nap ápoló vigyázott rá. 2021.03.16 ma.hu

Ismét kórházba került Törőcsik Mari - tudta mega TV2 Tények. A hírt volt férje, Bodrogi Gyula is megerősítette. A Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színésznőt velemi otthonában már rég nem látták a szomszédok, akik úgy tudják, hőemelkedés miatt vitték be, most pedig megfigyelés alatt tartják.



Törőcsik Mari sokat volt kórházban az utóbbi években, otthonában pedig egész nap ápoló vigyázott rá. Még a kapun sem lépett ki, nehogy elkapja a koronavírust.