Kultúra

Oscar-díj - Prijanka Csopra Jonas és Nick Jonas jelenti be a jelöléseket

Az idei Oscar-jelöltek között számos olyan produkció is lehet, amelyek a pandémia miatt nem a mozikban debütáltak, hanem valamelyik streamingplatformon. 2021.03.12 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Prijanka Csopra Jonas színész-producer és férje, Nick Jonas énekes-dalszerző-színész jelenti be március 15-én hétfőn élő közvetítésben az Oscar-jelöléseket 23 kategóriában - közölte kedden a díjakat odaítélő amerikai filmakadémia.



Az élő közvetítést világszerte meg lehet nézni az Oscars.com és az Oscars.org honlapon, valamint a filmakadémia Facebook-, Twitter- és YouTube-platformján.



A várakozások szerint a több kategóriában jelölést kaphat az idei díjszezonban már eddig is rangos elismerésekkel jutalmazott Chloé Zhao A nomádok földje című road movie-ja, Aaron Sorkin A chicagói 7-ek tárgyalása című bírósági drámája és Emerald Fennell Ígéretes fiatal nő című filmje is - írta a Variety.com.



Az idei Oscar-jelöltek között számos olyan produkció is lehet, amelyek a pandémia miatt nem a mozikban debütáltak, hanem valamelyik streamingplatformon.



A filmakadémia közleménye szerint a jelöléseket hétfőn két részletben sorolják fel az élő adásban.



A 93. Oscar-díjátadó gálát április 25-én rendezik meg Los Angelesben.