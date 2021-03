Goya-díj

Az elsőfilmes Pilar Palomero nyerte a legfontosabb spanyol filmes elismerés fődíját

Az elsőfilmes Pilar Palomero A lányok (Las ninas) című alkotása nyerte a legjobb filmnek járó Goya-díjat, amelyet egy vasárnap hajnalig tartó virtuális gálán adtak át.



A legjelentősebb spanyol filmes kitüntetés 35 éves történetében ötödik alkalommal jutalmaztak női alkotót a fődíjjal. A film operatőre, Daniela Cajías lett az első nő, aki győzött az operatőri kategóriában.



Mariano Barroso, a spanyol filmakadémia elnöke kiemelte: soha annyi női alkotót nem neveztek még Goya-díjra, mint ebben az évben. A kiemelkedő munkájukért jelölt filmesek 41 százaléka nő.



A lányok című film, amely bemutatkozhatott a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon is, egy apácák vezette zaragozai katolikus lányiskolában játszódik 1992-ben, abban az évben, amikor Spanyolország adott otthont az olimpiának és a világkiállításnak is. Miközben a társadalom modernizálódik, az iskola falain belül a konzervatív hagyományok az uralkodók. A történet főhőse a kamaszodó 11 éves Celia, aki rájön: nem félárva, hanem házasságon kívül született.



Az alkotás kilenc jelöléséből négyet váltott díjra, elnyerte a legjobb első rendezésnek és a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó, Francisco Goya spanyol festőt ábrázoló bronzszobrot is.



A fődíj átadására Ana María Ruiz López ápolónőt kérték fel, aki a madridi ideiglenes járványkórházban dolgozott tavaly tavasszal a koronavírus első hullámának idején.



Az akadémia elnöke beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, és hangsúlyozta a kultúra gyógyító erejét. Mint mondta, ebben a nehéz időszakban a filmek segítségével, ha csak néhány órára is, de ki lehet szabadulni a valóságból, a filmek segítenek leküzdeni a szomorúságot, a fájdalmat.



A gála kezdetén egyperces néma főhajtással adóztak a járványban elhunytak emlékének. Külön emlékeztek meg az elmúlt egy évben elhunyt spanyol filmes szakemberekről, akiknek listája sosem volt még ilyen hosszú.

A koronavírus-járvány miatt virtuálisan megrendezett ünnepség televíziós közvetítése a málagai Soho Caixabank színházból zajlott közönség nélkül. A kategóriák 166 jelöltje sem volt jelen, hanem online kapcsolták őket, több alkalommal is mindannyiukat egyszerre lehetett látni a színpad háttérben álló óriási kivetítőn.



"A filmkészítőknek nincs nagyobb félelmük, mint az üres nézőtér" - mondta a gála egyik műsorvezetője, a világhírű színész, Antonio Banderas, aki tavaly elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Goya-díjat.



A díjátadón csak a fellépő zenészek, táncosok és a kategóriák díjátadói vettek részt személyesen, mintegy negyvenen, köztük Pedro Almodóvar és Penélope Cruz Oscar-díjas művészek.



Az ünnepségre számos világsztár, mások mellett Robert de Niro, Al Pacino, Nicole Kidman, Helen Mirren és Emma Thompson küldött videóüzenetet, amelyben méltatták és támogatásukról biztosították a spanyol filmet, filmeseket.



A tervek szerint 2022-ben Valencia ad otthont a Goya-díj gálájának.