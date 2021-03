Kultúra

Online rendezik meg az idei Budapesti Tavaszi Fesztivált

Ingyenes online programokkal rendezi meg a 41. Budapesti Tavaszi Fesztivált (BTF) április 9. és 18. között a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Brand Zrt., immár kormányzati támogatás nélkül, a "Budapesten a kultúra szabad, a kultúra mindenkié" üzenettel.



Idén ünnepli 41. évfordulóját Budapest egyik legrangosabb kulturális eseménysorozata, amelyet eddig minden évben a Fővárosi Önkormányzat és az állam közös szervezésében tartottak meg - idézte fel a BTF keddi online sajtótájékoztatóján a humán területekért felelős főpolgármester-helyettes.



Gy. Németh Erzsébet emlékeztetett arra, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány lehetetlenné tette a BTF megtartását, idén pedig újabb nehézséggel kell szembenéznie a fesztiválnak: a kormány negyven év után kivonult a BTF közös megrendezéséből, erről néhány hete értesíttve a Fővárosi Önkormányzatot.



Budapest azonban ragaszkodik ehhez a nagy hagyományokkal bíró eseménysorozathoz, ezért mindent megtesz azért, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Brand Zrt. szervezésében idén is megrendezze - hangsúlyozta.



Mint a főpolgármester-helyettes kiemelte, a BTF az elmúlt négy évtizedben megmutatta, hogy a kultúra túl tudja élni az ország politikai vezetésének változásait. Az elmúlt négy évtizedben egyetlen kormány sem merte azt megtenni, hogy ne támogassa Budapest legnagyobb kulturális rendezvényét - jegyezte meg.



Gy. Németh Erzsébet elmondása szerint "Budapesttől az elmúlt időszakban csak elvett a kormány": a saját bevételek csökkenése és a kormányzati megvonások együttesen kilenc évvel ezelőtti szintre vetik vissza a fővárosi költségvetést.



Mint közölte, 2021-ben 139 milliárd forint iparűzésiadó-bevétellel számolnak, ami 35 milliárddal kevesebb a tavalyinál, szolidaritási adó formájában pedig még további 35,4 milliárd forintot fizet be a főváros az államkasszába, ehhez jön a turisztikai ágazat leállása miatt bekövetkező forrásvesztés.



Faix Csaba, a Budapest Brand Zrt. vezérigazgatója elmondta: a járványhelyzetben szeretnének adni a Budapesten és az országban élőknek, valamint az eseményeket messziről követőknek is.



Ezért az idei BTF nemcsak abban lesz különleges, hogy online rendezik meg, de teljes egészében ingyenesen streamelik a fesztivál tartalmait - jelentette be, hozzátéve: a cél közelebb vinni az emberekhez a kultúrát.



Faix Csaba beszámolója szerint az online forma miatt előtérbe kerülnek a vizuális tartalmak. Minden nap lesz egy highlight esemény, amely méltó módon merít a BTF több mint negyven éves tradíciójából, emellett mai, aktuális kísérőrendezvényekkel találkozhat a közönség. A BTF egyfajta virtuális retrospektív programot kínál az elmúlt évtizedekből, vegyítve ezeket a friss rendezvényekkel - közölte.



A BTF pontos programját a kezdés előtti hetekben teszik közzé - mondta el Faix Csaba.