Kultúra

A Tom és Jerry vette át a kasszasikerlista vezetését Észak-Amerikában

A Tom és Jerry című egészestés animációs film vette át a kasszasikerlista vezetését a hétvégén Észak-Amerikában.



A Warner Bros. animációs családi filmjére, amely azt mutatja be, hogy a két főhős hogyan találkozott egymással, és hogy lettek riválisok, a mozis közönség 13,7 millió dollárért (4,1 milliárd forintért) váltott jegyet péntektől vasárnapig, ami a pandémia alatti időszak egyik legjobb debütálásai közé tartozik.



A stúdió Wonder Woman 1984 című szuperhősfilmje decemberben 16,7 millió dolláros (5 milliárd forintos) premierhétvégét zárt. Az elmúlt tíz hónapban bemutatott filmek közül csak a Croodék: Egy új kor és a Tenet című sci-fi akciófilm tudta megközelíteni a tízmillió dolláros premierhétvégi jegybevételt.



A Tom és Jerry, akárcsak a Wonder Woman 1984 a mozis bemutatással egyidőben az HBO Max streamingszolgáltatáson is megjelent.



A variety.com cikke szerint a 79 millió dolláros (23,6 milliárd forintos) költségvetésből készült animációs filmre az Amerikán kívüli piacokon 25 millió dollárért (7,5 milliárd forintért) vettek jegyet a nézők, így globálisan máris elérte a 38,8 millió dolláros (11,6 milliárd forintos) jegyeladást.



Az elemzők szerint olyan körülmények között, hogy a mozik fele még zárva tart a koronavírus-járvány miatt, és az érdeklődők a produkciót akár otthon is megnézhetik, ez nagyon biztató kezdet, egyúttal jó üzenet az ágazat számára.



További jó hír, hogy Andrew Cuomo New York-i kormányzó március 5-től öt New York-i körzetben engedélyezte a mozik korlátozott kapacitással történő újranyitását. A metropolisban már csaknem egy éve zárva vannak a filmszínházak a pandémia miatt.



A hétvégi kasszasikerlistán a Croodék: Egy új kor 1,2 millió dolláros (369 millió forintos) jegyeladással lett a második. A produkcióra bemutatása óta Észak-Amerikában 52 millió dollárért (15,5 milliárd forintért) vettek jegyet a nézők, globális bevétele a Box Office Mojo szerint átlépte a 156 millió dollárt (46,7 milliárd forintot).



A harmadik helyen az Ördög a részletekben című film végzett a hétvégén 925 ezer dolláros (277 millió forintos) amerikai bevétellel. A Wonder Woman 1984 című film 710 ezer dollárral (212 millió forinttal) a negyedik, Liam Neeson The Marksman című akciófilmje pedig 700 ezer dollár (209 millió forint) jegybevétellel az ötödik lett a listán.