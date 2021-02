Kultúra

Beatles-mesterszakot hirdetett a Liverpooli Egyetem

A világon elsőként hirdetett mesterszakot a The Beatles együttes zenei hatásáról és örökségéről a Liverpooli Egyetem.



Az egyedülálló képzés szeptemberben indul - olvasható a város honlapján.



A The Beatles: Music Industry and Heritage elnevezésű képzés azokat vonzhatja leginkább, akik már a zenei és kreatív iparban, múzeumokban, galériákban, a turizmusban vagy a szabadidős szektorban dolgoznak, vagy ilyen területen képzelik el a karrierjüket.



A program vezetője Holly Tessler, a liverpooli származású együttes szakértője, a szakot a világ első, populáris zenére szakosodott kutatóközpontja, a Liverpooli Egyetem zenei tanszékének Institute of Popular Music elnevezésű intézete indítja.



A posztgraduális képzés azzal indul, hogy a zenekart kontextusba helyezi a zenei és a kreatív iparágak keretében, majd szélesebb körben megvizsgálják azt a szerepet, amelyet a Beatles más területeken, köztük a turizmusban és a kulturális örökségben játszott. Ezután foglalkoznak azzal, hogy az együttes hatása hogyan ismételhető meg a világ különböző helyein és iparágaiban.