Koronavírus-járvány

Meghalt Djordje Balasevic, a szerb "Cseh Tamás"

Belehalt a koronavírus-fertőzés szövődményeibe Djordje Balasevic, a volt Jugoszlávia területén az egyik leghíresebb és legnépszerűbb szerb énekes, akit a szerb "Cseh Tamásként" is emlegetett a magyar sajtó.



A 67 éves énekest néhány napja szállították kórházba tüdőgyulladással, ahol koronavírus-fertőzést állapítottak meg nála, pénteken pedig a családja közölte, a művész elhalálozott.



Djordje Balasevic volt talán a legnépszerűbb, hamisítatlan "vajdasági" előadóművész. Rockballadái zenében és szóban is tükrözték a tartomány kulturális és etnikai sokszínűségét. Karrierjét a hetvenes évek végén kezdte, dalaiban főképp a szerelem és a vidámság jelent meg, a kilencvenes évek délszláv háborúinak idején pedig nagy hangsúlyt kapott a háborúellenesség is.



Szülővárosában, Újvidéken péntek este félárbócra engedték a zászlókat, és több százan gyűltek össze az énekes háza előtt, ahol a rajongók virágokat helyeztek el és gyertyákat gyújtottak. A városvezetés úgy döntött, gyásznappá nyilvánítja a művész temetésének napját, a család azonban egyelőre nem közölte, melyik napon helyezik örök nyugalomra Djordje Balasevicet.



Az énekes édesapja, Jovan Balasevic (1920-1984), a legendás Jovó bácsi - ahogy Budapesten emlegették - 1974 és 1981 között a Jugoszláv Idegenforgalmi Szövetség első magyarországi képviselője volt.