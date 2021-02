Meghalt Mark Anthony Morales, a The Fat Boys tagja

Ötvenkét éves korában meghalt Mark Anthony Morales, művésznevén Prince Markie Dee amerikai rapper, dalszerző és rádiós személyiség, az 1980-as évek meghatározó hip-hop triója, a The Fat Boys egyik tagja. A SOHH hip-hop weboldal szerint szívelégtelenség okozta a zenész halálát.



Menedzsere, Louie "Uncle Louie" Gregory szerint a Puerto Ricó-i származású rapper csütörtökön, egy nappal 53. születésnapja előtt hunyt el - olvasható a The Variety című filmes portálon.



A trióban Morales mellett Damon "Kool Rock-Ski" Wimbley és Darren "Buff Love" Robinson szerepelt, a The Fat Boys kezdetben Disco 3 néven működött.



A brooklyni trió előszeretettel használt szájdobolást a számaiban és egyike volt az első rapbandáknak, amelyek stúdióalbumot adtak ki. A humoros és önkritikus szövegeivel hódító trió hét stúdióalbumot jelentetett meg, amelyek közül négy aranylemez lett.



A banda több nagyjátékfilmben is szerepelt az 1980-as években, például az Ápolandó ápolók és a Krush Groove című vígjátékokban, erősítve a hip-hop népszerűségét az Egyesült Államokban.



Morales rapperként, dalszerzőként és producerként is közreműködött a bandában, később pedig sikeres szólókarrierbe kezdett.



Miután a The Fat Boys feloszlott a kilencvenes évek elején, Morales mások mellett Mary J. Blige-dzsal, Mariah Careyvel, Jennifer Lopezzel, Craig Mack-kel és Marc Anthonyval dolgozott együtt. 2008-tól rádiós lemezlovas volt Miamiban.

Forever in my Heart. Prince Markie Dee was more than a rapper; he was one of my very best and closest friends. My heart breaks today because I lost a brother. I'll always love you Mark and I'll cherish everything you taught me. Tomorrow is your birthday, swing my way big bro. pic.twitter.com/XcIsHixOoc