Kultúra

Már csaknem 95 millió előfizetője van a Disney Plus streamingszolgáltatásnak

A Disney Plus streamingszolgáltatásra január elején már 94,9 millióan fizettek elő, egyetlen hónap alatt több mint 8 millióval nőtt a megrendelők száma.



A variety.com cikke emlékeztetett rá, hogy a Disney az eredeti terve szerint négy év alatt akarta elérni 90 millió előfizetőt.



A 2019 novemberében indított streamingcsatorna közönségét elsősorban a Star Wars-univerzumból kinőtt The Mandalorian című sci-fisorozat sikere és a Pixar Lelki ismeretek című új animációja növelte decemberben. A január közepén debütált WandaVision című Marvel-produkció is sok nézőt érdekelt a Nielsen piackutató felmérése szerint.



A Disney vállalat tetemes összeget fordít a streamingszolgáltatás eredeti tartalmainak előállítására, hogy előfizetőit megtartsa és új előfizetőket vonzzon. Befektetői decemberi tájékoztatóján 105 új játékfilmről és tévésorozatról adott hírt a stúdió. Mint közölték, ezek 80 százaléka a streamingszolgáltatás számára készül a Star Wars-, Marvel-, Disney Animation- és Pixar-brand égisze alatt.



A Disney streamingszolgáltatások - a Disney Plus, a Hulu és az ESPN Plus - összesen 146,4 millió előfizetővel rendelkeznek az első negyedév végén, ami 131 százalékos növekedést jelent az előző évi helyzethez képest.



A Hulu előfizetői létszáma egy év alatt 30 százalékkal nőtt és elérte a 39,4 milliót, az ESPN Plus előfizetőinek száma pedig egy év alatt 83 százalékkal növekedett 12,1 millióra.



A Disney vállalat decemberben módosított előrejelzése szerint 2024-re már nem 230 millió, hanem 260 millió Disney Plus előfizetővel számolnak.



A streamingszolgáltatók versenyét vezető Netflixnek jelenleg világszerte 203 millió előfizetője van.