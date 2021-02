Gyász

Meghalt Chick Corea dzsesszzongorista és zeneszerző

Meghalt 79 éves korában Chick Corea amerikai dzsesszzongorista és zeneszerző - közölték a zenész honlapján.



Karrierje több mint öt évtizedet ölelt fel, utolsó albuma 2020-ban jelent meg. Ő a negyedik a legtöbb Grammy-díjra jelölt a zenészek rangsorában 65 jelöléssel, ebből 23 alkalommal nyert is.



Corea február 9-én hunyt el a rák egy ritka fajtája következtében. A betegséget csak nemrég diagnosztizálták - írta a BBC hírportálja. "Munkáival és évtizedek turnéival milliókat érintett meg és inspirált" - olvasható a közleményben.



Novemberben a BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy a karantén idejét új projektek tervezésére használta, alig várta, hogy újra élőben, közönség előtt játszhasson.



Halála előtt rajongóinak küldött üzenetében írta: "Azt remélem, hogy akik érzik magukban a zenélés, az írás, az előadás késztetését, bele is vágnak. Ha nem magukért, a többiekért. Nemcsak arról van szó, hogy a világnak több művészre lenne szüksége, egyszerűen nagy öröm".



"Chick Corea volt a legnagyobb improvizációs zenész, akivel valaha együtt játszottam. Senki sem volt nála nyitottabb, koncentráltabb, minden pillanatban befogadó volt az iránt, amit az őt körülvevő muzsikusok képviseltek. Micsoda felbecsülhetetlen veszteség" - írta Twitter-bejegyzésében John Mayer énekes.



Sheila E., akivel szintén többször fellépett, azt tette közzé, hogy Chick Corea megváltoztatta az életét zenéjén keresztül. A színész Elijah Wood úgy fogalmazott, hogy egy óriás távozott.



Chick Corea otthonosan mozgott a különböző zenei stílusokban, legyen az avantgárd, bebop, dzsesszrock, gyermekdal, kamara- és szimfonikus mű. Kompozícióira jelentős hatást gyakoroltak Bartók Béla művei. Életműve elképesztő, játszott akusztikus zongorán, szintetizátoron, szólóban és különböző zenekarok vezetőjeként, tagjaként is.



A félig spanyol, félig olasz származású Corea az első volt, aki zenei megfogalmazásaiban a zongorát szinte dobként is használta, a zongora-dob műfaját létrehozta. Első lemezfelvételét 1966-ban készítette, Miles Davishez 1968-ban csatlakozott; a trombita királyának számos albumán játszott, köztük az In A Silent Way-en (1969) vagy a Bitches Brew-n (1970). A Circle formáció után 1971 végétől 1973-ig a Return To Forever-rel, Stanley Clarke basszusgitárossal és Airto Moreira ütőssel lépett fel. Játszott Gery Burton vibrafonossal, Herbie Hancock billentyűssel, valamint Mike Brecker szaxofonossal is. 1985-ben létrehozta az Elektric Band triót John Patitucci basszusgitárossal és Dave Weckl dobossal. A kilencvenes évek elején Bobby McFerrin énekessel rögzített néhány duót.



Foglalkoztatta a kortárs klasszikus zene, komponált vonósnégyesre és nagyzenekarra, turnézott John McLaughlin gitárossal. Száznál több albumot készített, nagy slágerei között tartják számon a Spaint és a 500 Miles High-t.

Többször járt Magyarországon, tavaly március 24-én koncertet adott volna a Müpában, a koronavírus-járvány miatt meghiúsult fellépésen elsősorban Trilogy című albumáról játszott volna.



Utoljára így 2018 júliusában járt Magyarországon, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben adott műsort a nyolcvanas évek végén alakult Chick Corea Akoustic Band 21. századi reinkarnációjával, John Patitucci bőgőssel és Dave Weckl dobossal. Korábban a Müpában volt koncertje szólózongorán, Gary Burton vibrafonossal duóban, saját hattagú turnébandájával, a Vigillel együtt is. 2017 májusában az újbudai MoM Sportban adott fergeteges koncertet Trilogy elnevezésű formációjával.