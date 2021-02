Kultúra

Berlinale - Többségbe kerültek a nők a fesztiválra meghívott ifjúsági filmek rendezői között

A nők előretörése az egyik legfőbb jellemző a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválra (Berlinale) az idén beválogatott ifjúsági filmek mezőnyében a szervezők hétfőn közölt adatai szerint.



Az ifjúsági filmek Generation nevű szekciójába meghívott alkotások 60 százalékát nő rendező jegyzi, a gyerekfilmek Generation Kplus elnevezésű alszekciójában szereplő munkáknál pedig 70 százalék ez az arány.



Ugyancsak fontos jellegzetesség Skandinávia és Ázsia erős jelenléte, mindkét térségből négy filmet válogattak be a programba, amelyben a többi között hét világpremier és hat első film is szerepel.



Az idei, 71. Berlinale programját a következő napokban szekciónként mutatják be. A folyamat csúcspontja csütörtökön lesz, amikor egy online rendezvényen ismertetik a legjobb filmnek járó Arany Medvéért és a legfőbb alkotói kategóriákban kiosztandó Ezüst Medvékért versenyző alkotások listáját.



Az elismerésekről döntő nemzetközi zsűrit az Arany Medvével az utóbbi években díjazott művészek közül válogatták ki. Meghívták a testületbe Enyedi Ildikót is, aki 2017-ben vitte el a fődíjat Testről és lélekről című filmjével.



A koronavírus-járvány miatt idén két részre bontják a fesztivált. Elsőként, március 1-jétől 5-ig megtartják online formátumban a Berlinale szakmai kísérőrendezvényeit, vagyis filmipari vásárát (European Film Market - EFM), koprodukciós vásárát (Berlinale Co-Production Market), produkciós vásárát (World Cinema Fund) és a feltörekvő tehetségek bemutatkozására szervezett fórumát (Berlinale Talents).



Ezekben a napokban dolgoznak az egyes szekciók díjairól döntő zsűrik is. Döntéseiket is ismertetik majd, de a díjakat csak a fesztivál második, nyári szakaszában adják át. Ez a tervek szerint júniusban lesz, és a nagyközönségnek szervezett filmszínházi és kertmozis vetítések százaiból, sztárok felvonulásából, megnyitó ünnepségből és díjátadó gálákból áll majd, ha a járványhelyzet megengedi.



A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. Éves költségvetése nagyjából 25 millió euró (8 milliárd forint), fő finanszírozója a német szövetségi kormány.