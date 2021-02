Programajánló

Ingyenes online japán filmfesztivál indul február végén

Az elmúlt évek japán filmterméséből 30 alkotást láthatnak az érdeklődők a JFF PLUS Online Japán Filmfesztiválon február 26. és március 7. között. 2021.02.02 02:30 MTI

A Japán Alapítvány által szervezett esemény ebben az évben az eddigi legnagyobb repertoárt sorakoztatja fel. A programban egyaránt megtalálhatók kritikusok által elismert díjnyertes alkotások és mainstream szórakoztató filmek - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A műsorban szerepel a 2020-ban bemutatott Maeda Építőipari Vállalat - Fantázia Reklámosztály című fantasy, sci-fi és Az utolsó 30 perc című alkotás.



Az utóbbi évek sikerfilmjei közül műsorra tűzik a Mielőtt a kávé kihűl című, Kavagucsi Tosikadzu azonos című regénye alapján készült filmet, valamint a Kis éji zenét, amely Iszaka Kotaro regényét dolgozza fel. A történet Satoról, a 27 éves szingliről szól, aki kétségbeesetten keresi a szikrát, a robbanást, amely megváltoztatja az életét.



Ezek mellett több más könyvadaptációból is szemezgethetnek a japán irodalom szerelmesei. Elérhető lesz A nagy átkelés című film és a Yonosuke története, amely 1987-ben kezdődik Tokióban. A címszereplő a nagyvárosba költözik, hogy elkezdje az egyetemet. A fiú lassan találja meg a helyét az új környezetben. Tizenhat évvel később pedig barátai életébe pillanthatnak be a nézők, hogy kiderüljön, milyen hatással volt rájuk fiatal barátjuk annak idején.



A programból idén sem maradnak ki a japán filmipar egyik húzóágazatának számító animációs filmek, amelyek közül a hatalmas rajongótábort magának tudó Production I.G. stúdió és a megható stop-motion munkáiról ismert Takesi Jasiro rövidfilmjei is láthatók lesznek.



A https://watch.jff.jpf.go.jp weboldalon minden nap három film lesz elérhető 24 órán keresztül, választható magyar vagy angol felirattal.



Az összesen 20 országot érintő JFF PLUS Online Japán Filmfesztivál tavaly novemberben indult világkörüli útjára. Állomásai közt szerepelt Thaiföld, Ausztrália, Kanada, Németország és Spanyolország is.