Kultúra

Hangokból épült újjá a salföldi Pálos kolostor

Lerombolása után 500 évvel bárki belehallgathat, milyen is lehetett az élet a salföldi Pálos kolostorban. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói ugyanis speciális effektekkel újraalkották az egykori templom hangkörnyezetét, emellett megmutatják azt is, hogyan nézhetett ki a kolostor a késő középkorban - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



A kezdeményezésre felfigyelt az UNESCO is, amely január végéig saját oldalán népszerűsíti a magyar projektet.



A projekt során a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatói olyan honlapot szerkesztettek, amely nemcsak képeken mutatja meg, hogy néz ki most, és hogy nézhetett ki a XIV-XV. században a salföldi Pálos kolostor, hanem rekonstruálták annak egykori hangzásvilágát is.



Mizsei Zoltán társszervező, zenekutató a műsorban felidézte: elsőként a helyszínen tapasztalták meg, hogy ma hogyan szólnak a gregorián énekek a romok között, ezt követően digitálisan rekonstruálták az egykori hangzásvilágot.



Így jött létre a honlap, ahol a speciális utómunkának köszönhetően úgy szólnak a gregorián énekek, mintha a kolostor sokszáz évvel ezelőtt még álló falai között hallgatnánk őket, de a környező erdők élővilágába is belehallgathat a látogató.



Mizsei Zoltán elmondta, hogy a MOME és a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében (FTI) működő Zenei Műhely közös munkájának eredményeként létrejövő projekt felkeltette az UNESCO érdeklődését is. A kezdeményezés ezért a világszervezet idei, "A hang napja" elnevezésű online programjában is bemutatkozik januárban.



Az FTI kutatója és a Zeneakadémia egyházzenész tanára beszélt arról is, hogy terveik között szerepel a jövőben egy nagyobb léptékű kulturális programsorozat létrehozása, amelynek során turisztikai applikációk vagy honlapok segítségével az érdeklődők meglátogathatják a romokat és ott helyben részesülhetnek azokból a hangörökségi anyagokból, amelyek oda tartoznak és amint lehet, programokat is szeretnénk szervezni a romokhoz.



A kolostorrom a Balaton-felvidéken, félórányi gyalogútra fekszik Salföld falu határától, de most egyetlen kattintással is meglátogatható a https://palos.hangtaj.mome.hu oldalon.