Filmajánló

Independent Spirit Award-ra jelölték Horvát Lili filmjét

Independent Spirit Awardra, a független Oscar-díjként emlegetett díjra jelölték a nemzetközi film kategóriában Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjét - közölte a produkció szerdán az MTI-vel.



A független filmesek díjazására alapított Independent Spirit Awards gáláját április 23-án tartják Kaliforniában. Az 1984-ben alapított díjra eddig három magyar filmet jelöltek: Horvát Lili alkotása előtt 1988-ban Szabó István filmjét, a Hanussent, 2016-ban pedig a Saul fiát, amely meg is nyerte a díjat.



Horvát Lili a valóság és képzelet határán játszódó filmjét január 22-én mutatták be az Egyesült Államokban a Greenwich Entertainment forgalmazásában.



A közleményben emlékeztetnek: március 15-én derül ki, hogy a több rangos elismeréssel jutalmazott filmet beválogatják-e arra a szűkített listára, amelyek a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért versenyben maradnak. Az idei Oscar-díjátadót április 25-én tartják. A magyar alkotás Oscar-kampánya a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósul meg.



A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre főszereplői Stork Natasa és Bodó Viktor. További fontos szerepekben Vilmányi Benett, Nagy Zsolt és Lukáts Andor is feltűnik. A romantikus dráma Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában, a Poste Restante gyártásában készült, a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A film operatőre Maly Róbert volt.



Horvát Lili filmje nagy sikerrel mutatkozott be tavaly nyár végén a velencei, majd a torontói fesztiválokon. Elnyerte az Arany Hugó-díjat az Egyesült Államok legnagyobb múltú fesztiválján, Chicagóban, és a fődíjjal együtt három trófeával tért haza a spanyolországi Valladolid nagy presztízsű filmfesztiváljáról. Antalyában Stork Natasa elnyerte a legjobb színésznő díját, Varsóban a magyar filmet a kritikusok nemzetközi szövetsége zsűrije a FIPRESCI-díjjal tüntette ki.



A valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilm legutóbb a philadelphiai filmfesztiválon megkapta a legjobb játékfilm díját, a fim női főszereplőjét, Stork Natasát pedig a kontinens tíz ígéretes színésztehetsége között, a Shooting Stars programban mutatja majd be a European Film Promotion február végén.