Kultúra

Több mint 2600 digitalizált hangfelvételt tett elérhetővé az OSZK

Több mint 2600 digitalizált hangfelvételt tett online elérhetővé az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) a Hangtár elnevezésű digitális adatbázisban. A legkorábbi felvételeken a legendás színésznőt, Blaha Lujzát hallhatják az érdeklődők - közölte az intézmény az MTI-vel hétfőn.



Az adatbázis-szolgáltatás több mint 150 órányi archív hanganyagot tesz közzé az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtár gramofonlemez-gyűjteményének anyagából. Az eddig csupán a könyvtárban kutatható dokumentumanyag hat évtized magyar vonatkozású hanglemeztörténetét öleli fel: magyar szerzők műveit és magyar előadók felvételeit tartalmazzák, amelyek az 1904 és 1962 közötti időszakban jelentek meg hazai gyártású vagy külföldi lemezeken.



Az összeállítás elsősorban a különböző zenei műfajokra (operett, sanzon, tánczene, katonadal, korai dzsessz, magyar nóta, népzene, klasszikus zenei hanganyagok) koncentrál, de prózai hangdokumentumok (mesék, korai kabarék, klasszikussá vált jelenetek) is helyet kaptak a válogatásban.



A hangtar.oszk.hu honlapon többségében 1926 utáni, már mikrofonnal készült - így jobb minőségű - felvételeket lehet meghallgatni. Ugyanakkor elérhető több korai, akusztikus hangrögzítési eljárással rögzített felvétel is, köztük a legendás Blaha Lujzával készült 1902-es hanganyagok. Ekkor még a 19. század végén megjelenő gramofonlemez új médiumnak számított.



A célzott kereséshez az adatbázisban többszempontú keresőrendszer áll rendelkezésre. A tájékozódást gazdag tárgyszókészlet, részletes bibliográfiai adatok és jó minőségben digitalizált címkefotók is segítik - írják a közleményben.