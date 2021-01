Koronavírus-járvány

'Hamar elfáradok, mindentől kifulladok' - Trokán Péter még mindig nem épült fel teljesen a koronavírusból

Mint ismert, korábban Trokán Péter, színészművész is elkapta a koronavírust. Bár a gyorstesztek folyamatosan negatív eredményt mutattak, végül kórházba került, ahol kiderült: a vírus megtámadta a színész tüdejét, ezért oxigénnel kellett segíteni a légzését. Trokán végül két hét után hagyhatta el a kórházat.



A színész azonban azóta sem tudta teljesen maga mögött hagyni a betegséget: az orvosok szerint akár másfél-két hónapba is beletelhet, míg teljesen felépül.



"Tulajdonképpen jól vagyok, de az erőm még egyáltalán nem tért vissza. Nagyon hamar elfáradok, mindentől kifulladok, szinte alig csinálok valamit és máris ólmos fáradtság tör rám, ami ellen csak küszködök" - árulta el a Blikknek Trokán, akinek a tüdőkapacitása sem olyan, mint korábban, így a betegség előtti kondiját sem tudta még visszanyerni.



"Itthon tornázom, próbálok mozogni és persze, nagyokat sétálok, már amennyire tudok, hiszen még a tüdőkapacitásom sem az igazi. Éveken keresztül jártam reggelente úszni, az fantasztikus érzést és jó állóképességet is adott. Ez most nincs, de valószínűleg egyelőre nem bírnám a korábbi tempómat. Szépen lassan lépegetek előre, de a rendszeres sport hiányzik, hiszen az adta meg azt az érzést, hogy élek és energikus vagyok" - vallotta be.