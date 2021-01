Kultúra

A Radiohead korai éveiből való demókazettát árvereznek el

Elárverezik január végén azt a demókazettát, amelyet a még középiskolában alapított On A Friday nevű zenekarként vettek fel a később világhírűvé vált Radiohead brit rockegyüttes tagjai.



Thom Yorke, Jonny és Colin Greenwood, Ed O'Brien és Philip Selway az oxfordshire-i Abingdon fiúiskolába jártak az 1980-as években, amikor megalapították az On A Friday nevű bandát, a hét azon napjára utalva (péntek), amelyen mindig próbáltak - írja a BBC News.



A demó, amely várhatóan kétezer fontért (800 ezer forint) cserél gazdát az Omega Auctions január 26-i online aukcióján, hat számot tartalmaz, köztük három olyat, amelyet még nem hallott a nagyközönség.



A kazettán Yorke kézzel írt jegyzetei láthatóak és a frontember tervezte a borítót is.



Az eladó, aki nem szeretné nyilvánosságra hozni kilétét, ismerte a bandát az 1990-es évek elején és az egyik tagtól kapta a kazettát.



A demót az iskola befejezése után vették fel a fiúk, de még azelőtt, hogy leszerződtek volna az EMI Recordsszal és 1991-ben Radioheadre változtatták volna a nevüket.



A kazetta az aukciósház Punk, Indie and New Wave elnevezésű licitjének tételei között szerepel.