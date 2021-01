Kultúra

Az év legjobban várt épületei közé sorolta a Magyar Zene Házát a World Architetcure Community

A cikk tíz olyan épületre hívja fel a figyelmet, amelyek 2021-ben készülnek el vagy a koronavírus-járvány miatt idén veheti őket birtokba a közönség. 2021.01.15 21:30 MTI

A világ tíz legjobban várt, idén befejezendő épülete közé választotta a Liget Budapest projekt keretében készülő Magyar Zene Házát a World Architecture Community (WAC) holland építészeti szaklap (worldarchitecture.org).



A 10 Hotly-Anticipated Buildings Set To Be Completed In 2021 című cikk tíz olyan épületre hívja fel a figyelmet, amelyek 2021-ben készülnek el vagy a koronavírus-járvány miatt idén veheti őket birtokba a közönség. A Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában készülő épületek mellett a közép- és kelet-európai régióból a Fudzsimoto Szú japán sztárépítész által tervezett Magyar Zene Háza az egyetlen fejlesztés. A listán olyan nemzetközi építészcsillagok irodáinak épületei szerepelnek, mint Renzo Piano, Haza Hadid vagy Rem Koolhas.



Mint a WAC emlékeztet, a Magyar Zene Háza a Városligeti-tó melletti területen épül, a régóta használaton kívüli Hungexpo-irodaházak helyén. A 3000 négyzetméteres ház a Liget Budapest projekt keretében készül, melynek része többek között a szintén japán SANAA által tervezett Új Nemzeti Galéria is - mutatja be a projektet a holland szaklap.



A Magyar Zene Háza immár szerkezetkész, formát öltött "ikonikus" tetőszerkezete és készül monumentális üvegfala is, amely kategóriájában a legnagyobb lesz a kontinensen - méltatja a cikk Fudzsimoto Szú tervét.



Mint felidézik, a japán építész anonim nemzetközi pályázaton nyerte el a megbízást a Magyar Zene Háza tervezésére. Az épület 2021-ben nyithatja meg a kapuit.



A WAC tízes listáján szerepel még Hollandiából a rotterdami Depot Boijmans Van Beuningen Museum (tervező: MVRDV) és az amszterdami Valley lakókomplexum (MVRDV), Kínából a csücsoui Quzhou Sports Campus (MAD Architects) és a hajkoui Wormhole Library (MAD Architects), az Egyesült Államokból a Denver Art Museum új építészeti és dizájngalériái (OMA), a New York-i Pier55 (Heatherwick Studio) folyóra épült parkja és az Amerikai Filmakadémia Los Angeles-i Filmmúzeuma (Renzo Piano Building Workshop), Bangladesből a dakkai BRAC Egyetem belvárosi campusa és parkja (WOHA), valamint Szaúd-Arábiából a rijádi King Abdullah Financial District metróállomás épülete (Zaha Hadid Architects).



A Magyar Zene Házát januárban az amerikai CNN hírtelevízió honlapja is a világ legjobban várt épületei közé sorolta; Fudzsimoto Szú épülete az egyetlen fejlesztés, amely mind a WAC, mind a CNN listáján szerepel.