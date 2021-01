Filmajánló

A hivatal volt tavaly a legnézettebb tévésorozat a streamingszolgáltatóknál

A hivatal volt messze a legnézettebb tévésorozat tavaly a streamingszolgáltatóknál - ezt állapította meg a Nielsen közvéleménykutató kedden publikált felmérése.



Az amerikaiak tavaly összesen több mint 57 milliárd percet töltöttek A hivatal nézésével a Netflixen. A sorozat kilenc évada eredetileg az NBC tévécsatornán futott. Idén azonban már nem a Netflix profitál majd a széria sikeréből, mivel január 1-jétől a produkció kizárólag az NBC Universal Peacock streamingszolgáltatásán látható.



Az elmúlt év második legnépszerűbb sorozata A Grace klinika volt, amellyel a becslések szerint 39,4 milliárd percet töltöttek a felhasználók.



A Nielsen kiemelte, hogy a legtöbbet streamelt sorozatok tízes toplistáján csupa Netflixen futó széria szerepelt. A hivatal és A Grace klinika után a Gyilkos elmék, az NCIS - Tengerészeti helyszínelők, a Schitt's Creek, az Odaát, a Shameless - Szégyentelenek, az Új csaj, a Feketelista és a Vámpírnaplók következnek a sorban.



A Variety.com ugyanakkor megjegyzi, hogy a Nielsen a felmérést kizárólag a Netflix, az Amazon Prime Video, a Hulu és a Disney Plus adatai alapján készítette.



A steramingszolgáltatók legnézettebb eredeti sorozatai között az első tízben szintén majdnem csak Netflix-produkciók szerepelnek. A tízes toplista csúcsán az Ozark áll, mögötte pedig a Lucifer, A korona és a Tiger King következik. Az egyetlen nem Netflix-sorozat ezen a listán az ötödikként befutott The Mandalorian, a Disney Plus Star Wars-szériája.



A hivatal és a többi régebbi tévésorozat toplistás helyezése azért nem túlságosan meglepő, mivel ezeknek nagyon sok epizódjuk van, így összességében nyilván több streamingidőt generálnak - magyarázza a Variety.com, példaként említve, hogy míg az Ozark 28 epizóddal ért el 30,5 milliárd percnyi nézettséget, addig A hivatal 192 epizódja között oszlott meg a több mint 57 milliárd perc.