Stork Natasa a legígéretesebb európai színésztehetségek között

2021.01.14 02:30 MTI

Stork Natasát a kontinens tíz ígéretes színésztehetsége között mutatja be a European Film Promotion február végén, miután a magyar színésznőt beválasztották az idei Shooting Stars programba.



Az ifjú filmcsillagokat immár 24. alkalommal mutatja be a Shooting Stars program a nemzetközi filmszakmának. A háromnapos szakmai programot idén a járványhelyzetre való tekintettel online tartják meg - közölte a Nemzeti Filmintézet kedden az MTI-vel.



A tíz fiatal tehetséget a European Film Promotion tagszervezetei - köztük az NFI - által benevezett jelöltekből választotta ki a szakma prominens személyiségeiből álló Shooting Stars zsűri.



Stork Natasa a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című, Horvát Lili által rendezett film főszereplőjeként hívta fel magára a figyelmet. Az alakításért, melyet itthon és külföldön egyaránt méltattak, Stork Natasa Antalya, Valladolid és Les Arcs nemzetközi filmfesztiválján is elnyerte a legjobb színésznő díját.



A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című film Magyarország hivatalos nevezettje a legjobb idegennyelvű film Oscar-díjára. A valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilm január 22-től látható az Egyesült Államokban, a forgalmazási jogokat a Nemzeti Filmintézet nemrég értékesítette a Greenwich Entertainmentnek.



Stork Natasa a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Zsámbéki Gábor és Zsótér Sándor osztályában végzett. A Nemzeti Színháztól kezdve a Dollár Papa Gyermekei színházi műhelyen át számos társulatban és alkalmi formációban játszott itthon és külföldön is az elmúlt években. Mozifilmekben Mundruczó Kornél Szelíd teremtés - A Frankenstein-terv, majd Bodzsár Márk Isteni műszak című fekete komédiájában volt korábban látható. Nemrég fejezte be Szilágyi Fanni Veszélyes lehet a fagyi című filmjének forgatását, amelyben a főszereplő ikerpár mindkét tagját ő alakítja.



Az 1998-ban életre hívott Shooting Stars program Daniel Craig, Rachel Weisz, Daniel Brühl, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts, Carey Mulligan, Cécile de France, Anamaria Marinca és Ludivine Sagnier pályafutásának is jelentős állomása volt. Magyarországról többek között Oroszlán Szonja, Ónodi Eszter, Gryllus Dorka, Hámori Gabriella, Nagy Zsolt és legutóbb 2018-ban Tenki Réka kapott meghívást a rangos programra, amelynek a berlini filmfesztivál adott otthont az elmúlt években.