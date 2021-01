Kultúra

Idén százéves a kettéfűrészeléses bűvésztrükk

Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje, amelyben az illuzionista kettéfűrészel egy embert: a centenárium alkalmából a londoni székhelyű Magic Circle online rendezvénnyel készül a hétvégére.



A kettéfűrészeléses bűvésztrükköt a brit Percy Thomas Tibbles, művész nevén PT Selbit találta ki és 1921. január 17-én sokkolta vele először a közönséget az észak-londoni Finsbury Park Empire színházában - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



A mutatvány igazi szenzáció volt és azóta a világ egyik legismertebb illúziójává vált, amelyet számtalan bűvész számtalan formában feldolgozott.



Selbit eredeti trükkjében a "kettéfűrészelt" nőnek nem lógott ki a feje és a lába a dobozból, ami azóta hagyománnyá vált ennél a mutatványnál. Maga a fűrészelés is olyan lassú volt, hogy ma már valószínűleg untatná a közönséget.



A Magic Circle vasárnapi online rendezvénye, amelyet a Facebookon (Magic Circle Unlocked) nézhetnek az érdeklődők, végigkalauzol a bűvésztrükk történetén, felidézve egyebek között, hogy a BBC miként sokkolta 1956-ban a brit közönséget a bűvésztrükk élő közvetítésének hirtelen - a műsoridő lejárta miatti - befejezésével, amely miatt a nézők azt hitték, hogy szemtanúi voltak valaki meggyilkolásának.



A vasárnapi programban feltűnik mások mellett David Copperfield is, aki körbevezeti a nézőket Las Vegas-i bűvészmúzeumában és bemutatja saját kettéfűrészeléses trükkjét.