'Még nem ocsúdtunk fel a sokkból' - először szólalt meg édesapja halála után Kis Grófo

A Kozák család tagjainak szívét egy hónappal a családfő, Grófo halála után is feldolgozhatatlan fájdalom mardossa, minden erejükre szükség lesz, hogy tovább tudjanak élni. Kis Grófo a munkába akar temetkezni. 2021.01.08

Óriási tragédia érte nemrégiben a Kozák-családot, ugyanis elhunyt Magyarország talán leghíresebb muzsikusa, Grófo. A 49 éves zenész hozzátartozói azóta is képtelenek feldolgozni a történteket, erről most az elhunyt muzsikus fia, Kis Grófo beszélt a Borsnak.



"Minden nap nehéz, ólomlábakon múlik az idő. A karácsony és a szilveszter egyébként is jeles ünnep számunkra, apám nélkül így különösen fájdalmas napokon vagyunk túl. Még nem ocsúdtunk fel a sokkból, még mindig mardossa a szívünket a bánat. Bízom benne, hogy ha majd jön a tavasz, és talán újra dolgozhatunk, az eltereli majd valamennyire a figyelmemet a gyászról. A munkába akarok temetkezni. Az öcsémmel, Pistivel az a legfontosabb számunkra, hogy az édesapánk örökségét tovább vigyük. Azt mondogatjuk egymásnak, hogy erősnek kell lennünk, és el kell végeznünk azt a munkát, amit apánk vár tőlük. Az ő útján megyek tovább, az ő emlékét ápolom. Méltón szeretnénk képviselni őt, folytatni azt, amit elkezdett. Tudom, hogy ő is ezt szeretné, ezt várja a fiaitól" - mondta a bulvárlapnak Kis Grófo, majd arról is beszélt, hogy írni fog egy dalt az édesapjához.



"Születni fog egy nóta, ami apám emlékére csendül majd fel, de még kell egy kis idő. Érzelmileg egyelőre képtelen vagyok egyetlen hangot is énekelni, ha róla van szó."