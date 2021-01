Kultúra

Világszerte új kulturális intézmények nyitják meg a kapuikat idén

A régóta várt Nagy Egyiptomi Múzeumtól kezdve az amerikai filmakadémia Los Angeles-i mozgóképmúzeumáig világszerte új kulturális intézmények nyitják meg a kapuikat idén. 2021.01.05 MTI

A The Art Newspaper szerint rögtön az év az első hónapjában, január 23-án nyílik meg Francois Pinault milliárdos műgyűjtő új kortárs művészeti múzeuma a párizsi árutőzsde (Bourse de Commerce) teljesen felújított és átalakított épületében. A Louvre és a Pompidou Központ között található régi árutőzsde köralakú épületét a világhírű japán építész, Ando Tadao tervei alapján alakították át kortárs művészeti múzeummá.



Már az év első felében megnyitja kapuit a Madison Avenue Marcel Breuer (Breuer Marcell Lajos) tervezte brutalista épületébe átköltözött Frick-gyűjtemény: a Frick Madisonben újragondolt elrendezésben nézhetik meg a látogatók a pazar gyűjteményt.



2021-ben folytatódik a berlini Humboldt Forum épületének részenkénti átadása. Az egykori császári kastély és a keletnémet parlamenti palota helyén épült, 40 ezer négyzetméteres komplexumot tavaly december közepén nyitották meg. A múzeumok szigetén (Museumsinsel) álló Humboldt Forum idei programját egyebek között környezeti és társadalmi változásokkal foglalkozó, valamint Berlin globális kapcsolatait bemutató speciális kiállítások gazdagítják.



Tavasszal nyílik meg Sanghajban a pekingi UCCA Kortárs Művészeti Központ harmadik épülete, az UCCA Edge.



A tervek szerint júniusban nyitja meg a kapuit a Nagy Egyiptomi Múzeum, a világ legnagyobb régészeti múzeuma a gízai piramisoknál. Az intézmény csaknem 100 ezer egyiptomi régészeti kincset számláló gyűjteményében egyebek között Tutanhamon fáraó sírjából származó leletek és a szakkarai nekropoliszban feltárt szarkofágok sorakoznak.



Ugyancsak nyáron nyílik meg a látogatók előtt a világ legnagyobb Edvard Munch-gyűjteményének otthont adó múzeum, a Munch Oslóban. A 13 emeletes, vízparti toronyépületben tizenegy kiállítóterem kalauzol végig a világhírű norvég expresszionista festő pályafutásán.



Egy szappanopera inspirálta kiállítással nyílik meg nyáron vagy ősszel az egykori GESZ-2 erőműből kialakított új művészeti központ Moszkvában. A Renzo Piano olasz sztárépítész tervei alapján újjászületett komplexum egyebek között kiállítótermeknek, oktatási központnak és kreatív műhelygyakorlatoknak ad majd otthont.



Szeptember végétől fogad látogatókat az amerikai filmakadémia Los Angeles-i mozgóképmúzeuma, az Academy Museum of Motion Pictures. A szintén Renzo Piano tervei alapján született múzeumban vetítések, sztárokkal szervezett közönségtalálkozók és híres filmek kellékei is várják majd a filmrajongókat.