Közönség nélkül játszotta hagyományos újévi koncertjét a Bécsi Filharmonikus Zenekar - videó

Közönség nélkül adott újévi koncertet a Bécsi Filharmonikus Zenekar - történetében először. A zenészeket Ricardo Muti vezényelte. A koncertet 90 országban közvetítették világszerte.



Az osztrák közszolgálati televízió hétezer rajongó tapsát gyűjtötte be digitális formátumban előre, hogy az esemény végén lejátszhassák.



Ahogyan mindig, a Strauss-dinasztia és kortársaik szerzeményeit adták elő. Felcsendült a Kék Duna keringő és a koncertet a hagyományoknak megfelelően a lendületes és vidám Radetzky-indulóval fejezték be.

Always a great way to start a new year, all of Europe watching on TV the concert live from Wien.



Wishing all of you a healthy and happy 2021!



🇪🇺🥂🎼#ConciertodeAnoNuevo #Neujahrskonzert pic.twitter.com/cXL3F4CSTo