Kultúra

Első alkalommal választotta meg az Év szavát a közmédia

Hagyományteremtő céllal, idén első alkalommal választotta meg a közmédia az Év szavát, amely az "egymás" lett - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) csütörtökön az MTI-vel.



Az MTVA felkérésére az anyanyelvi kultúra ápolására létrehozott Montágh Testület tagjai döntöttek az Év szaváról. Az egymás szó kifejezi, hogy mindannyian felelősek vagyunk magunk mellett másokért is - olvasható a közleményben.



"Az egymás szavunk a 14. század óta része a nyelvünknek, már a Jókai kódexben is szerepelt. Két határozatlan névmás, az egyik és a másik tövének összekapcsolódásából jött létre. Az egyik és a másik szó olyan gyakran szerepelt egymás mellett - például az egyik ember szereti a másikat, az egyik segít a másiknak - hogy összetapadt a két tőalak és megszületett az egyetlen kölcsönös névmásunk: az egymás" - idézi a közlemény Bordi Andrást, a közmédia főbemondóját, a Montágh Testület beszédtanárát.



A szakember kiemelte, hogy egymás kölcsönös segítése ebben az évben az élet minden területén megmutatkozott: unokák, nagyszülők vigyáztak egymásra, pedagógusok, diákok próbáltak egymást segítve túljutni a nehéz éven, amikor a távoktatás nélkülözte a személyességet, a közvetlen emberi kapcsolatokat. "Ne feledjük, hogy emberek egymásnak ajánlották fel a vérplazmájukat azért, hogy számukra idegen családokban a beteg és egészséges családtagok megmaradjanak egymásnak. Úgy gondolom, soha nem volt ennyire időszerű ez a szó, mint most" - magyarázta.



Az Év szavát ezentúl minden év december 31-én hirdeti ki a közmédia a Montágh Testület szakmai érvei alapján.