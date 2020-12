Kultúra

A csepeli szabadkikötőről jelent meg letölthető album

A csepeli szabadkikötő kilencven éves történetéről jelent meg album, amelyet letölthető formátumban is elérhetővé tettek az érdeklődők számára - közölte a Mahart-Szabadkikötő Zrt. az MTI-vel.



A 260 oldalas kiadvány gazdag fotóanyaggal követi végig a Csepeli Szabadkikötő elmúlt 90 esztendejének történetét. A kötet szerzője Cseh Valentin történész - olvasható a közleményben.



Mint írják, a szabadkikötő történetének kilenc évtizede a Budapesti Vámmentes Kikötő megnyitásával kezdődött 1928. október 20-án. A beruházás története azonban egészen a 19. századig nyúlik vissza, amikor a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az első gondolatokat megfogalmazta egy ilyen kikötő szükségességéről A csepeli kikötő beváltotta a hozzá fűzött reményeket.



Ennek eredményeképpen új lendületet kapott a magyar hajó és gépgyártás. Akkor fejlesztették ki a Dunán és a tengeren egyaránt kiválóan használható új hajótípusokat és több száz új tengeri hajót is készítettek a világ számos országa megrendelésére.



A Nemzeti és Szabadkikötő története 1928 óta hűen tükrözi hazánk politikai és gazdasági változásait, megnyitását követően a mai napig fontos helyszíne a dunai hajózásnak és áruforgalomnak - emlékeztet a kommüniké.



A Mahart-Szabadkikötő Zrt. és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. közös gondozásában eredetileg 500 példányban megjelentett, exkluzív album most karácsonyi ajándékként digitális, letölthető formátumban is elérhetővé vált. Az érdeklődők a www.szabadkikoto.hu weboldalról tölthetik le a kiadványt.



A köteten túl az oldalon egy különleges képgyűjtemény is megtekinthető, amelyben több száz különleges kortörténeti dokumentum mellett fotók, újságkivágások, térképek és tervrajzok is találhatók - áll az összegzésben.