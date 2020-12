Kultúra

Megnyitotta gyűjteményének digitális archívumát az athéni Akropolisz Múzeum

Megújult az athéni Akropolisz Múzeum honlapja, ahol immár digitális kiállításokon mutatja be gyűjteményét és ókori műkincseinek részletes virtuális katalógusában is lehet böngészni.



Ez az első múzeumi digitális archívum, amelyet görögországi múzeum közzétesz - olvasható a The Greek Reporter című görög napilap honlapján.



A hatalmas gyűjteményi katalógus mindenki számára ingyen elérhető, több mint kétezer mestermű részletes leírása található meg benne, csakúgy, mint interaktív magyarázatok, bibliográfiók, fotók, rajzok és videók.



Abban a reményben, hogy az ókori görög művészettel lenyűgözheti a művészetek ifjú rajongóit, az Akropolisz Múzeum létrehozott egy új honlapot gyermekek számára. A hat és tizenkét év közöttieket akarják megszólítani páratlan játékokkal, oktatási videókkal, kreativitásukat fejlesztő lehetőségekkel.