Argentin és francia fesztiváldíjakat nyert Horvát Lili filmje; a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című rendezése a legjobb film díját, a főszerepet alakító Stork Natasa a legjobb színésznő díját kapta.



A valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilm Magyarország hivatalos nevezése az Oscar-díjra, és hamarosan látható lesz az Egyesült Államokban is - olvasható a Nemzeti Filmintézet MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében.



Mint írják, az Al Este filmfesztivál a legújabb közép-európai alkotásokból mutatott be válogatást december elején Argentínában és Kolumbiában, a koronavírusjárvány miatt ezúttal online. Az argentin filmesekből álló zsűri a legjobb film díjával Horvát Lili alkotását tüntette ki az elmúlt héten.



Stork Natasa a film főszerepéért a legjobb színésznő díját nyerte el a péntek este véget ért Les Arcs-i Filmfesztiválon, amelynek a francia Alpok üdülőhelye ad otthont és filmszakmai berkekben népszerű, de idén az online térbe kényszerült.



A közleményben Stork Natasát idézik, aki az online díjátadón elmondta: ez volt az első alkalom, hogy egy nagyjátékfilm főszerepét eljátszhatta. "Csodálatos feladat volt életre kelteni ezt a zárkózott, intelligens és érzékeny karaktert" - fogalmazott, majd köszönetet mondott a rendezőnek és a fesztivál zsűrijének.



A filmben Márta (Stork Natasa), a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival (Bodó Viktor). Ám Márta hiába vár a Szabadság híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.



A romantikus dráma Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában, a Poste Restante gyártásában készült a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A film operatőre Maly Róbert volt.



A film sikerrel mutatkozott be nyár végén a velencei, majd a torontói fesztiválokon és rangos díjakkal méltatták Varsótól Chicagóig.



Az alkotás hamarosan látható lesz az Egyesült Államokban is, a forgalmazási jogokat a Nemzeti Filmintézet nemrég értékesítette a Greenwich Entertainment filmforgalmazónak.