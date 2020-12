Gyász

Szombaton vesznek végső búcsút Pécsi Ildikótól

Pécsi Ildikót szűk családi körben helyezik végső nyugalomra - tudatta honlapján a gödöllői önkormányzat.



Mint írják, a színművésztől a nagyközönség aznap reggel 8-tól 12 óráig, a Művészetek Háza színháztermében felállított ravatalánál búcsúzhat el egy szál virág elhelyezésével.



A jelenlegi jogszabályokat betartva a 13 órakor kezdődő búcsúztatón csak a meghívottak vehetnek részt, de a szertartást élőben közvetítik Gödöllő Facebook oldalán.



A búcsúztatón beszédet mond Papadimitriu Athina színművész, valamint Gémesi György, Gödöllő polgármestere.



Máriabesnyőn, a zártkörű, katolikus szertartás szerinti temetésen csak a családtagok vehetnek részt, a tisztelők másnap róhatják le kegyeletüket a sírnál - olvasható az önkormányzat honlapján.



Pécsi Ildikó december 5-én, életének 81. évében hunyt el. A Jászai Mari-díjas színművészt, érdemes és kiváló művészt gödöllői otthonában érte a halál. Pécsi Ildikó Gödöllő díszpolgára volt, a város önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is saját halottjának tekinti.



Pécsi Ildikó 1940. május 21-én született Polgáron, 1962-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. A Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, majd 1966 és 1970 között a Vígszínház tagja volt. Három-három évet töltött a Mikroszkóp Színpadon és a kecskeméti Katona József Színházban. 1976 és 1985 között a Radnóti Színpadon, 1985-től 1990-ig a Népszínházban játszott. 1990-tól a József Attila Színház művésze volt. A Korona Pódium estjein és az egész országban fellépett önálló műsoraival (Szerelem, Virágok és kígyók között, Egyedül, Bizalom, Görögnek születtem).



A sokoldalú színésznő nevéhez számos emlékezetes színpadi és filmes alakítás fűződik. Láthatta őt a közönség drámai és prózai szerepekben, komédiában és operettekben is. Száznál több filmben, tévéjátékban és sorozatban játszott. Az első magyar szélesvásznú filmben, az 1962-ben bemutatott Az aranyemberben Noémit játszotta, emellett szerepelt A Tenkes kapitánya című televíziós sorozatban is. Dolgozott rendezőként, írt színdarabot, könyvet jelentetett meg, 1994 és 1998 között az MSZP országgyűlési képviselője volt.



Munkásságát 1976-ban Jászai Mari-díjjal, 1980-ban érdemes művészi, 1987-ben kiváló művészi címmel, 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetéssel ismerték el. 2007-ben Kossuth-díjjal tüntették ki több évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi munkásságáért, előadóművészi tevékenységéért. Idén a Magyar Filmakadémia Egyesület életműdíjjal jutalmazta.