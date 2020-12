Gyász

Utolsó útjára kísérték Balázs Ferenc zenészt

Végső búcsút vettek az életének hetvenedik évében, november 26-án elhunyt Balázs Ferenc Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas rockzenésztől, billentyűstől, énekestől, zeneszerzőtől pénteken az Óbudai temetőben.



"Balázs Fecó a szó nagybetűs értelmében Művész volt", aki emléket és nyomot hagyott a nemzet emlékezetében - vett búcsút a zenésztől Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki felidézte a zenész által alapított Korál zenekar koncertjeihez fűződő személyes emlékeit is. Mint kiemelte, Balázs Fecó zenéje és Horváth Attila dalszövegei egymást erősítő, valóban maradandó értéket jelentenek.

MTI/Koszticsák Szilárd

Balázs Fecó nemcsak alkatilag volt sokkal líraibb, mint az őt körülvevő rockervilág, de zenei műveltségét, beállítottságát tekintve is - emlékezett a művészre Semjén Zsolt, hozzátéve: Balázs Fecó lelkisége közel állt Assisi Szent Ferencéhez.



Elmondása szerint Balázs Fecó küldetést kapott arra, hogy a Vas megyei Sitke romos kápolnáját újjáépítse, ezzel pedig mindazok szívét is újjáépítette, akik imádkozni járnak oda.



Pásztor László a Neoton együttes nevében vett búcsút Balázs Fecótól, felidézve első találkozásukat, amikor a Neoton próbájára a Közgáz Klubba beállított egy vékony srác, aki olyan jól játszott az orgonáján, hogy azonnal felvették a zenekarba. Az együtt töltött öt évben volt egy emlékezetes Ki mit tud? szereplés, egy nagylemez és számtalan turné is - jegyezte meg.



"Vannak emberek, akik arra születtek, hogy szeressék őket és Fecó ilyen volt" - emlékezett Pásztor László, aki szerint Balázs Fecó "saját örömén, bánatán keresztül énekelte mindannyiunk örömét és bánatát".



Ifjabb Albert Flórián volt labdarúgó, edző felidézte, hogy családjával egykor ugyanabban a házban lakott, mint Balázs Fecó: a zenész az idősebb Albert Flóriánt is foglalkoztató FTC nagy szurkolója volt, míg ifjabb Albert Flórián Balázs Fecó zenéjéért rajongott. "Megtiszteltetés, hogy édesapám után én is a barátod lehettem" - búcsúzott ifjabb Albert Flórián.



Sitke közössége nevében Kovács Ferenc emlékezett Balázs Fecóra. Felidézte, hogy a Korál együttes 35 éve Sárváron koncertezett, amikor meglátták a település romos kápolnáját. Balázs Fecó akkor indította kezdeményezését a romos épület megmentéséért, erőfeszítéseinek köszönhetően pedig 2000-ben újra felszentelték és műemlékké nyilvánították a kápolnát.



Balázs Fecó elhunyta hallatán rengetegen helyezték el mécseseiket, koszorúikat a sitkei kápolna köré, a pénteki temetéssel egy időben pedig Székely János szombathelyi megyés püspök tartott emlékmisét Sitkén Balázs Fecóért - mondta el Kovács Ferenc.



Dorozsmai Péter zenész, hangmérnök producer a Korál együttes nevében búcsúzott a zenekar alapítójától, hangsúlyozva: számukra nem halt meg Balázs Fecó. Mint felidézte, felsorolhatatlanul sok helyen játszottak, léptek fel együtt, ezért máig nem tudtak megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy nem készülhetnek következő közös koncertjükre.



"Ahogy ő játszott a Hammond orgonán, azt más nem tudja" - méltatta zenésztársát Dorozsmai Péter, hozzáfűzve: Balázs Fecó az örökkévalóságnak írt dalokat.



A temetésen Mága Zoltán és zenekara játszotta Bach és Balázs Fecó zenéit, a gyászszertartást Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök vezette.