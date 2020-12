Kultúra

Barokk remekműre bukkantak egy brüsszeli városházán

A szent családot ábrázoló festmény az 1960-as évek óta lógott az egyik iroda falán, mígnem egy 2019-es leltárkor meg nem vizsgálták az épületben lévő mind a 800 műalkotást. 2020.12.09 17:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jacob Jordaens (1593-1678) flamand festő egyik leghíresebb alkotásának legrégebbi ismert változataként azonosítottak egy festményt, amely csaknem 60 évig díszítette a brüsszeli Saint-Gilles kerület városházájának egyik helyiségét.



A szent családot ábrázoló festmény az 1960-as évek óta lógott az egyik iroda falán, mígnem egy 2019-es leltárkor meg nem vizsgálták az épületben lévő mind a 800 műalkotást - írja a BBC.



A Belgium kulturális örökségének tanulmányozásával és megóvásával foglalkozó Institut royal du patrimoine artistique szerint az egészen tavalyig másolatnak vélt alkotásról kiderült, hogy 1617-ből vagy 1618-ból való.



A gyermek Jézust, Józsefet, Máriát és annak édesanyját, Szent Annát ábrázoló festmény különböző változatait a New York-i Metropolitan Múzeum, a szentpétervári Ermitázs és a müncheni Alte Pinakothek őrzi.



A Saint-Gilles-i festmény fatáblájának részletes elemzése révén a szakértők a kompozíció legrégebbi ismert verziójaként azonosították a képet.



A felfedezés egy másik meglepetést is tartogatott a szakértők számára. A fatábla ugyanis ugyanabból a fából készült, amelyet egy másik barokk mester, Anthony van Dyck flamand festő is használt a képeihez.



"Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy a fiatal Jordaens és Van Dyck egyidőben tevékenykedett Peter Paul Rubens műhelyében" - mondta Joost Vander Auwera, a belga Királyi Szépművészeti Múzeum kurátora.



A festményre egyéves restaurálás vár, mielőtt csatlakozik "a világ egyik legnagyobb Jacob Jordaens-gyűjteményéhez" a Királyi Szépművészeti Múzeumban 2021 végén.