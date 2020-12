Kultúra

Idén is közös kampányt indítottak a budapesti bevásárlóutcák

A kezdeményezés a vírushelyzetre reagálva ezúttal #Várunkvissza - Együtt a helyi vállalkozókért néven hirdeti az összefogást az adventi időszakban. 2020.12.09 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén is közösen szedte csokorba az általuk kínált termékeket és szolgáltatásokat Budapest öt bevásárlóutcája: a kezdeményezés a vírushelyzetre reagálva ezúttal #Várunkvissza - Együtt a helyi vállalkozókért néven hirdeti az összefogást az adventi időszakban.



A #Várunkvissza kommunikációs kampány főszervezője, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Bevásárlóutca Menedzsment (BUM) célja, hogy a budapesti bevásárló- és tematikus utcákban működő vállalkozásokat támogassa - tájékoztatták az MTI-t a szervezők.



Mint közölték, az összefogáshoz csatlakozott a Falk Art&Antique Street (Falk Miksa utca), a Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út), a Fashion Street (Deák Ferenc utca), a KultUnio (a 6. és 7. kerület multikulturális negyede) és a Ráday Soho (Ráday utca) is. Karácsonyig a www.bevasarloutca.hu oldal naprakész információt kínál arról, melyik vállalkozás milyen szolgáltatásokat nyújt még ebben a nehéz helyzetben is.



Az öt bevásárlóutcában a járványhelyzet idején is több mint 100 üzlet tart nyitva a legkülönbözőbb formában. Az éttermek, kávézók nagyrészt elvitelre vagy házhozszállítással kínálják finomságaikat, a Falk Art&Antique Street üzleteinek többsége azonban látogatható az adventi időszakban is. Az aukciósházak a szokásos karácsonyi árveréssel készülnek, ám az árverések ezúttal online zajlanak.



A Bartók Béla Boulevard vendéglátóhelyeinek mindegyike átállt a kiszállításos vagy utcáról átvehető üzemmódra, ezen túl a többi szolgáltató és galéria korlátozott látogatószámmal működteti tevékenységét. Ugyanitt a bezárt üzletek portáljai, lehetőséget adva az iparművészek számára a bemutatkozásra.



A Fashion Streeten az üzletek mellett a karácsonyi fények adják meg az ünnepi hangulatot a bevásárláshoz, a KultUnio egyik Liszt Ferenc téri egysége pedig az átvételre rendelt ételeket akár az autóhoz is kiviszi.



Elvitelre és kiszállításra a Ráday utca gasztronómiai kínálatból is lehet választani, míg a Király utcai K11 Művészeti és Kulturális központ online programokkal várja az érdeklődőket - áll a közleményben.