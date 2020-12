Programajánló

Júniusban tartanák meg a Fishing on Orfű fesztivált

Június 16. és 19. között tartanák meg a járványhelyzet miatt idén elmaradt Fishing on Orfű fesztivált 2021-ben, ugyanakkor a szervezők már egy augusztus 25. és 28. közötti időszakot is lekötöttek a fellépőkkel, amennyiben szükségessé válna a hagyományos nyári rendezvény újbóli elhalasztása - közölte Egyedi Péter, a fesztivál sajtófőnöke kedden az MTI-vel.



Az idén a koronavírus-járvány miatt már két alkalommal elmaradt fesztivál sajtófőnöke közleményében azt írta, hogy elkészült a rendezvény részletes zenei programja, az megtalálható az esemény honlapján, a www.fishingonorfu.hu-n.



A fellépőkkel a pótdátumot is lekötötték, így - emelte ki Egyedi Péter - garantáltan az eredeti zenei program valósul meg halasztás esetén is.



A júniusra tervezett fesztiválon többségében a 2020-as fellépők állnak majd színpadra: a tervek szerint pótolja az idén elmaradt jubileumi koncertjét a HS7, szintén halasztva ünnepel a 30Y, búcsúzik a Kistehén, továbbá - csakúgy, mint az eddigi években - 2021-ben is Orfűre várják a legfontosabb és legjobb könnyűzenei produkciókat - közölte.



A fesztivál egy rendkívüli "beköltöző nappal" kedveskedik azoknak, akik idén egy bérlet árával támogatták a koronavírus-járvány miatt elmaradt 2020-as rendezvényt. Ők június 15-én - illetve amennyiben tömegrendezvények tiltása miatt ismét halasztani kell, akkor augusztus 24-én - már olyan előadókkal találkozhatnak, mint Lovasi András és Kispál András, Beck Zoli, Bérczesi Robi, a Lázár tesók, valamint az Elefánt tagjaiból álló Szendrői-Tóth duó. A sajtótőnök felhívta a figyelmet arra, hogy erre a plusz napra jegy nem váltható.



Egyedi Péter közölte, hogy a fesztiválra ugyanakkor már megkezdődött a jegyértékesítés, s a bérletek mellett napijegyek is válthatók, míg a kempingjegyeket januárban kezdik árusítani.



Aláhúzta: a belépők árát csak abban az esetben térítik vissza, ha központi korlátozások miatt egyik dátumon sem tarthatják meg a rendezvényt.