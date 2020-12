Gyász

Elhunyt Pécsi Ildikó

December 5-én, gödöllői otthonában elhunyt Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színésznő, Gödöllő város díszpolgára - olvasható a város Facebook-oldalán. Pécsi Ildikót Gödöllő Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. 80 éves volt.



Gödöllő díszpolgári oklevelét 2010-ben vehette át, ahogyan a Kossuth-díjat is.



Mint a sorok fogalmaznak, rendkívül sokoldalú egyéniségének köszönhetően számos városi rendezvénnyel is szinte egybeforrt a neve, sok esetben férjével, az olimpiai bajnok labdarúgó Szűcs Lajossal - aki ugyancsak Gödöllő díszpolgára volt - vett részt a rendezvényeken. Férje szintén idén hunyt el.



A Színművészeti Főiskolát 1962-ben végezte el. Az évek során tagja volt a Pécsi Nemzeti Színház (1962-66), a Vígszínház (1966-70), a Mikroszkóp Színpad (1970-73), a kecskeméti Katona József Színház (1973-76), a Radnóti Színház (1976-85), a Népszínház (1985-90) és 1990 után évekig a József Attila Színház társulatának. 1994 és 1998 között országgyűlési képviselő is volt.