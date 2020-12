Koronavírus

December közepétől ismét látogatható a párizsi Eiffel-torony

December 16-tól ismét látogatható lesz az Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt Franciaországban kihirdetett általános karantén október 30-i kezdete óta tart zárva - jelentették be kedden Párizsban.



"Örömmel várom önöket ismét december 16-tól 10.30 és 18.30 között (belépés 17.15-ig)! - olvasható a világ egyik leglátogatottabb nevezetességének Twitter-oldalán.



A 131 éves Eiffel-tornyot naponta átlagosan 25 ezer turista keresi fel. Az idén azonban a koronavírus-járvány miatt a látogatottság az előző évhez képest 80 százalékkal, a forgalom pedig 70 százalékkal esett vissza - jelezte még október végén a látványosságot üzemeltető vállalat, a SETE.



A járvány tavaszi hullámakor az Eiffel-torony csaknem három hónapig volt zárva.



Jean-Francois Martins, a SETE vezetője szerint már a lezárás előtt is napi alig 2500 látogatót fogadott a torony. A kötelező távolságtartás miatt a lifteket csak félig lehet megtölteni emberekkel, és a karantént megelőző éjszakai kijárási korlátozás miatt a nyitvatartási idő is lecsökkent. A forgalomcsökkenést azonban elsősorban a külföldi turisták hiánya okozza, miután az Eiffel-torony látogatóinak 80-85 százaléka külföldi.



A látogatottság csökkenésének viszont egyik nagy előnye, hogy megszűnt a várakozás a feljutáshoz, és más múzeumokhoz hasonlóan kellemesebb és nyugodtabb körülmények között lehet élvezni a városnézést a francia fővárosban.



Franciaországban szombaton megkezdődött az október 30-án kihirdetett általános karantén fokozatos feloldása: a bezárásra kényszerült üzletek újranyithattak. A következő lazítás december 15-én a színházak, a mozik és a múzeumok újranyitása lesz, aznaptól már csak este 9 és reggel 7 óra között lesz érvényben lakhelyelhagyási tilalom.